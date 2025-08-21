Kineska i ruska mornarica u zajedničkoj akciji na Pacifiku: 'Otvorena demonstracija moći'

Objavljene su nove snimke koje prikazuju zajedničku pomorsku patrolu Rusije i njezine bliske saveznice Kine u zapadnom Pacifiku, kao dio vojne suradnje kojom otvoreno izazivaju Sjedinjene Američke Države u regiji, piše Newsweek.

Nakon početka rata u Ukrajini, Rusija je s Kinom zadržala ono što Vladimir Putin naziva partnerstvom "bez ograničenja". Dvije zemlje su produbile vojne veze, a više od polovice od njihovih 133 zajedničke vježbe od 2003. godine održane su u posljednjih šest godina. Ta suradnja uključuje i zajedničke patrole strateških bombardera i pomorskih plovila na Pacifiku.

Odgovor na američke vježbe

Najnovije rusko-kineske vojne aktivnosti, uključujući vježbu "Zajedničko more 2025." i pomorsku patrolu, dolaze nakon što je SAD u srpnju prove velike zračne vojne vježbe na Pacifiku. Američke snage sudjeluju i u dvije vježbe na Aljasci i Arktiku zbog zabrinutosti oko rastuće ruske i kineske prisutnosti u toj regiji.

Kineska mornarica, koja ima najveću flotu ratnih brodova na svijetu, u srijedu je objavila snimke zajedničke patrole s ruskim partnerom, potvrdivši da su manevri uspješno završeni na području zapadnog Pacifika.

Ruska pacifička flota je 12. kolovoza izvijestila da su tri plovila pristala u zaljevu Avača na poluotoku Kamčatka, oko 925 kilometara od najzapadnijeg dijela aljaških Aleutskih otoka. Dok su ruska i kineska plovila bila na moru, SAD je poslao razarač u vode oko Aleutskih otoka kao dio operacija potpore "pomorskoj obrani domovine".

'Demonstracija sile protiv Japana'

Viši pukovnik Jiang Bin, glasnogovornik kineskog Ministarstva obrane, rekao je 8. kolovoza: "Kina i Rusija pridržavaju se načela nesvrstanosti, nekonfrontacije i neciljanja treće strane u razvoju bilateralnih i vojnih odnosa, te zajednički igraju važnu ulogu u očuvanju međunarodnog i regionalnog mira i stabilnosti".

Iz ruske Pacifičke flote su 14. kolovoza poručili: "Zajednička pomorska patrola ima za cilj jačanje pomorske suradnje između Rusije i Kine, održavanje mira i stabilnosti u azijsko-pacifičkoj regiji, nadzor morskih voda i zaštitu objekata pomorske gospodarske djelatnosti obiju zemalja".

U japanskoj Bijeloj knjizi o obrani za 2025. navodi se: "Kina dodatno jača svoju suradnju s Rusijom, uključujući i vojne aktivnosti... Ove ponovljene zajedničke aktivnosti jasno su namijenjene demonstraciji sile protiv Japana i predstavljaju ozbiljnu zabrinutost iz perspektive nacionalne sigurnosti Japana".

