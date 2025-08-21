Jezivo svjedočanstvo ISIL-ovog militanta koji čeka smrtnu kaznu: 'Ne žalim ni za čim!'

Militant ISIL-a koji je u Somaliji osuđen na smrtnu kaznu, u ekskluzivnom intervjuu za SkyNews, s osmijehom na licu je izjavio kako ne žali ni za čim što je učinio. Novinarima je odobren rijedak pristup osiguranoj lokaciji u Puntlandu, poluautonomnoj regiji na sjeveru Somalije.

Muthar Hamid Qaayid (24) iz Jemena je u Somaliju stigao morskim putem. Optužen je da je u redovima ISIL-a bio zapovjednik, snajperist te član bombaškog tima.

Qaayid tvrdi kako nije sudjelovao u bombaškom timu. "Samo sam gledao. Drugi je čovjek napravio bombu i aktivirao je. Nisam došao ovamo ubijati muslimane", rekao je potpuno ravnodušan prema situaciji u kojoj se nalazi. Ipak, njegov kolega je poginuo dok je postavljao bombu u središtu grada Boasaso, a Qaayid je uhićen s opremom za izradu eksploziva.

Na pitanje žali li zbog svojih postupaka, odgovorio je: "Ne žalim zbog ničega. Čak i da me sada izvedete i strijeljate, ne bih žalio". "Ako me strijeljaju ili objese, ne smeta mi. U konačnici – nije me briga", dodao je.

Na pitanje o žrtvama bombaških napada kaže da nisu ubijali sve ljude: "Ubili su samo nevjernike". Za njega kao i za mnoge druge regrute, nevjernici su svi oni koji se ne slažu s njihovim ekstremnim tumačenjima šerijatskog zakona - uključujući i muslimane.

'Nisam sudjelovao u borbama'

Drugi zatvorenik, Usman Bukukar Bin Fuad iz Maroka, tvrdi da ga je ISIL prevario. U Somaliju je stigao kako bi zaradio, a umjesto toga bio je prisiljen pomagati militantima u gradnji skrovišta u planinskim špiljama. "Završio sam kopajući špilje. Kad su mi rekli da obučem prsluk s eksplozivom i raznesem se među vojnicima Puntlanda, shvatio sam da to nije ono zbog čega sam došao – i pobjegao sam", rekao je Usman.

Tvrdi kako je oružje dobio, ali ga nikad nije upotrijebio. "Nisam sudjelovao u borbama. Imao sam AK-47, ali sam samo nosio zalihe i slijedio zapovijedi", rekao je Marokanac.

Nekoliko puta osobno je sreo Abdul Kadira Mumina, vođu ISIL-a u Somaliji, koji je, kako kaže, obilazio kampove i poticao militante na borbu: "Govorio nam je da ćemo, ako poginemo, otići u raj".

U Somaliju je sa šest Marokanaca putovao iz Etiopije, a tijekom putovanja upoznao je i regruta iz Alžira. Među ostalim borcima u planinama bili su muškarci iz Tunisa, Libije, Tanzanije, Kenije, Turske, Argentine, Bangladeša, Švedske i Iraka. "Glavni cilj bio je vladati svijetom", rekao je Marokanac te dodao: "Ova regija trebala je biti ulazna točka, pa zatim Etiopija, a onda ostatak svijeta".

Potencijalna globalna prijetnja

Dužnosnici su novinarima pokazali putovnice koje su pronašli u špiljama i kod zarobljenih militanata – uključujući dokumente obitelji iz Južne Afrike s djecom, kao i putovnice iz Njemačke, Venezuele, Saudijske Arabije, Bahreina i drugih zemalja. Među pronađenim dokumentima nalaze se i brojne europske isprave.

Prema riječima Mohameda Abdirahmana Dhabancada, predstavnika za politička pitanja Puntlanda, u nedavnim operacijama ubijeno je 600 boraca ISIL-a, od kojih su samo petorica bili Somalijci. To ukazuje na opsežnu međunarodnu mrežu regrutacije.

Svjedočanstva zatočenika dodatno potvrđuju strah da je ISIL u Somaliji, a posebno u Puntlandu, izgradio regionalno uporište s globalnim ambicijama. Stručnjaci upozoravaju da ova regija više nije samo lokalni sigurnosni problem, već potencijalna globalna prijetnja.

