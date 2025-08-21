Ulovljen čovjek iz sjene: 'Pao' Ukrajinac zbog napada na Sjeverni tok

Talijanska policija uhitila je Ukrajinca osumnjičenog za koordinaciju napada na plinovod Sjeverni tok u rujnu 2022., rekao je u četvrtak njemački glavni tužitelj, dodajući da će nakon prebacivanja biti izveden pred njemačkog suca.

Eksplozije su i Rusija i Zapad smatrali činom sabotaže, a nitko nikada nije preuzeo odgovornost za teško oštećeni plinovod kojim se doprema plin iz Rusije u Europu, što je označilo veliku eskalaciju sukoba u Ukrajini i pojačalo krizu opskrbe energijom na kontinentu.

Osumnjičenik, identificiran samo kao Serhij K. prema njemačkim zakonima o privatnosti, bio je dio skupine ljudi koji su postavili eksplozivne naprave na plinovod u blizini danskog otoka Bornholm u rujnu 2022., navodi se u priopćenju tužiteljstva.

On i njegovi suučesnici krenuli su iz Rostocka na sjeveroistočnoj obali Njemačke jedrilicom kako bi izvršili napad, navodi se, dodajući da je plovilo unajmljeno od njemačke tvrtke uz pomoć krivotvorenih identifikacijskih dokumenata preko posrednika.

Vlasti su postupile po europskom uhidbenom nalogu, a osumnjičenik se suočava s optužbama za dosluh radi izazivanja eksplozije, protuustavne sabotaže i uništavanja.

Karabinjeri su ga uhitili u noći na četvrtak u pokrajini Rimini na talijanskoj jadranskoj obali, navodi se u priopćenju njemačkog tužiteljstva.

Talijanska policija zasad nije komentirala.

