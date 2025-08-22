Jak potres od 7,5 po Richteru zadrmao Drakeov prolaz, izdano upozorenje za cunami
Američki geološki zavod izvijestio je da se potres dogodio na dubini od 11 km
Potres magnitude 7,5 pogodio je u četvrtak Drakeov prolaz, vodeno područje između južnog vrha Južne Amerike i Antarktike, a Čile je izdao upozorenje na tsunami za čileanski antarktički teritorij.
Čileanska mornarička hidrografska i oceanografska služba izdala je upozorenje na tsunami za čileanski antarktički teritorij nakon potresa magnitude 8,0 koji je bio u srijedu navečer na udaljenosti od 258 km sjeverozapadno od baze Frei, navodi se u biltenu.
Američki geološki zavod (USGS) također je u početku izvijestio da je potres bio magnitude 8,0 ali je kasnije revidirao izvještaj i naveo da se dogodio na dubini od 11 km. Potres se dogodio više od 700 km jugoistočno od argentinskog grada Ushuaije, koji ima oko 57.000 stanovnika, prema USGS-u.
POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se najjačih potresa i cunamija, hrvatski Japanac: 'Mnogi se još nisu oporavili od tog dana'