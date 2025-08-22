Tragedija na gradilištu: Puknuo kabel na mostu, sedam poginulih, devet nestalo

Sedam osoba je poginulo, a devet drugih se vodi kao nestalo nakon što je u petak puknuo kabel na mostu u izgradnji na sjeverozapadu Kine, izvijestili su državni mediji.

Petnaest radnika i jedan građevinski menadžer bili su na gradilištu mosta preko Žute rijeke u provinciji Qinghai kada je sajla pukla oko 3 sata ujutro (19:00 GMT u četvrtak), prema pisanju People's Dailyja.

Most je čelična rešetkasta lučna konstrukcija dizajnirana za željeznički promet.

🇨🇳⚡China: A cable break occurred on the Jianzha Bridge over the Yellow River on the Sichuan-Qinghai railway at around 3:00 a.m. on August 22, 2025. The incident left 7 dead and 9 missing. pic.twitter.com/tsGmUVfgD5 — Argonaut (@FapeFop90614) August 22, 2025

7 were killed and 9 were missing after the cable of the Jianzha Yellow River Bridge on the Qinghai section of the Sichuan-Qinghai Railway in #China broke in the early morning of August 22. pic.twitter.com/6eZ0SajAjN — Ifeng News (@IFENG__official) August 22, 2025

Spasioci na terenu

Slike koje je objavio People's Daily prikazuju djelomično izgrađeni most, njegov središnji dio još uvijek je nedovršen te okružen s dvije ogromne skele i nekoliko dizalica. U tijeku je spasilačka operacija.

Nesreće na gradilištima i u tvornicama česte su u Kini, s obzirom na ogromnu veličinu zemlje, ali i zbog ponekad nedovoljnih sigurnosnih standarda.

U prosincu 2024. 13 osoba prijavljeno je kao nestalo nakon urušavanja na velikom željezničkom gradilištu u Shenzhenu, metropoli na jugu zemlje. No, nije bilo prijavljenih preživjelih.

