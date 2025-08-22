Misterij na jezeru koje obožavaju i Hrvati: Stiže niz zabrinjavajućih izvješća

Područje slovenskog Bohinja nedavno je pogođeno nizom zabrinjavajućih izvješća o uginuću pasa dok su plivali u blizini ušća rijeke Savice u jezero, pišu 24ur.

Kao odgovor na ove incidente i u nastojanju da se razjasne okolnosti, Općina Bohinj najavila je postavljanje novih znakova upozorenja, posebno na području Ukanca. Također se obvezala pokriti troškove forenzičke obdukcije petomjesečne kujice koja je nedavno uginula.

Dok se okolnosti u potpunosti ne razjasne, stanovnicima i posjetiteljima se savjetuje da izbjegavaju držanje pasa na pogođenim lokacijama. Vlasnici traže odgovore i žele znati što se događa. Jesu li cijanobakterije uzrok ili netko truje pse?

Foto: 24ur

Što je pokazala obdukcija?

Gradonačelnik Jože Sodja za 24ur potvrdio je da je kod prvog psa koji je podvrgnut forenzičkom pregledu u Njemačkoj pronađena prisutnost cijanobakterijskih toksina i visoke količine otrova, koji se inače nalazi u mamcu za puževe.

U slučaju psa koji je uginuo 1. srpnja, obdukcija nije pokazala prisutnost otrova, ali se ne može isključiti mogućnost šoka zbog promjene temperature.

Općina je već podnijela policijsku prijavu slučaja posljednjeg uginulog psa, što se dogodio 20. kolovoza.

Nove mjere u planu

U suradnji s nadležnim vlastima dogovoreni su daljnji koraci. Čim budu poznati svi rezultati obdukcije i više informacija, bit će sazvan sastanak, a nakon toga i konferencija za novinare.

Gradonačelnik je najavio da će se na temelju svih prikupljenih činjenica odlučiti o odgovarajućim mjerama. Preporuke za izbjegavanje vode ostaju.

