Masovno ubijanje civila: Šokantni podaci iz izraelske vojske otkrivaju pravi razmjer užasa

Prema podacima iz povjerljive baze izraelske vojne obavještajne službe, pet od šest Palestinaca ubijenih u izraelskim napadima na Gazu bili su civili. Ovoliko visoka stopa smrtnosti rijetko je viđena u modernom ratovanju posljednjih desetljeća, piše The Guardian.

Kako navodi zajednička istraga The Guardiana, +972 Magazinea i izraelskog portala Local Call, izraelska vojna obavještajna služba je do svibnja, 19 mjeseci nakon početka rata, zabilježila 8900 imenovanih pripadnika Hamasa i Islamskog džihada koji su ubijeni ili se smatraju "vjerojatno ubijenima".

Veći udio civilnih žrtava zabilježen u Srebrenici

Istodobno su zdravstvene vlasti u Gazi izvijestile da je u izraelskim napadima poginulo oko 53.000 Palestinaca i civila i boraca. Ako se podaci usporede, ispada da su borci činili samo 17 posto ukupno poginulih, a 83 posto su činili civili.

Prema podacima koje Uppsala Conflict Data Programa (UCDP) prati od 1989., veći udio civilnih žrtava zabilježen je jedino u masakru u Srebrenici, genocidu u Ruandi i u ruskoj opsadi Mariupolja 20222. godine.

Brojni znanstvenici, pravnici i aktivisti za ljudska prava, uključujući i izraelske akademike, sve češće optužuju Izrael za činjenje genocida u Gazi, pozivajući se na masovna ubijanja civila i sustavno izgladnjivanje stanovništva.

Svaka baza podataka ima različiti broj poginulih

Izraelska obavještajna baza imenom navodi 47.653 Palestinca koji se smatraju aktivnima u vojnim strukturama Hamasa i Islamskog džihada. Ti su podaci navodno temelje na dokumentima pronađenima u Gazi. Vojska jedino tu bazu smatra vjerodostojnom procjenom gubitaka među militantima.

Isti izvori navode i kako vojska prihvaća brojke palestinskog Ministarstva zdravstva u Gazi kao realne, iako ih izraelski političari često nazivaju propagandom.

Ipak, obje baze podataka vjerojatno podcjenjuju broj poginulih. Palestinsko ministarstvo evidentira samo tijela koja su izvučena, ne i tisuće zakopanih pod ruševinama.

S druge strane, izraelska obavještajna služba ne zna za sve poginule borce ni za nove regrute. Unatoč tome, upravo se tim brojkama vojska koristi pri planiranju operacija.

'Brojke koje se iznose u javnosti nemaju nikakve veze sa stvarnošću'

Dok izraelski političari i generali u javnim nastupima govore o 20.000 ubijenih militanata, neki tvrde i da je omjer civila i boraca 1:1, no obavještajni podaci to demantiraju.

"Ljudi postaju teroristi nakon smrti. Da sam slušao lokalnu brigadu, pomislio bih da smo ubili 200 posto Hamasovih boraca u tom području", rekao je jedan obavještajac koji je pratio jedinice na terenu.

Itzhak Brik, umirovljeni general i bivši savjetnik premijera Benjamina Netanyahua, danas je jedan od njegovih najglasnijih kritičara. Spominje da i sami vojnici znaju da političari prenapuhuju broj ubijenih militanata.

"Brojke koje se iznose u javnosti nemaju nikakve veze sa stvarnošću. To je samo velika obmana", rekao je Brik.

Od svibnja broj civilnih žrtava vjerojatno je i narastao, osobito nakon što je Izrael preuzeo distribuciju pomoći od UN-a i drugih humanitarnih organizacija. Stotine ljudi ubijene su dok su pokušavale doći do hrane u zonama pod vojnom kontrolom.

Preživjeli, prisiljeni su na život u samo 20% teritorija Pojasa Gaze, a sada su ponovno pozvani na evakuaciju sa sjevera, gdje se očekuje nova izraelska kopnena ofenziva s potencijalno katastrofalnim posljedicama za civile.

'Kampanja ciljanih ubojstva - bez obzira na civilne žrtve'

Međunarodno humanitarno pravo razvijeno je kako bi zaštitilo civile u konvencionalnim ratovima, poput onog u Ukrajini, gdje se vojske sukobljavaju na bojištu. No, u Gazi, Izrael ratuje s Hamasom u gusto naseljenim urbanim područjima, koristeći pravila koja dopuštaju velike civilne žrtve čak i kod napada na niskorangirane borce.

"U Gazi se ne vode bitke, nego kampanja ciljanih ubojstava - bez obzira na civilne žrtve", kaže Mary Kaldor, profesorica emerita na LSE i direktorica programa za istraživanje sukoba.

Po njezinim riječima, omjer civilnih žrtava u Gazi usporediv je s ratovima u Sudanu, Jemenu, Ugandi i Siriji, gdje oružane skupine često ciljaju civile kako bi preuzele teritorij.

"Možda je s Izraelom isto – možda se ovdje ne radi o uništenju neprijateljske vojske, već o modelu rata kojem je cilj kontrola stanovništva i prisilno raseljavanje", kaže Kaldor.

Ciljaju u Palestince da ih ubiju, ne da upozore

Izraelska vlada tvrdi da je rat u Gazi čin samoobrane nakon napada koje je Hamas izveo 7. listopada 2023., u kojima je ubijeno 1.200 ljudi. Međutim, političari i vojni zapovjednici redovito koriste retoriku koju mnogi pravni stručnjaci smatraju genocidnom.

Bivši šef vojne obavještajne službe Aharon Haliva, koji je odstupio u travnju 2024., izjavio je kako "za svakog ubijenog 7. listopada mora umrijeti 50 Palestinaca i nije važno ako su djeca". Nedavno je na izraelskoj televiziji izjavio kako je masovno ubijanje u Gazi "nužno" kao "poruka budućim generacijama."

Više izraelskih vojnika svjedočilo je kako se svi Palestinci u Gazi tretiraju kao legitimne mete. Jedan vojnik raspoređen u Rafi ove godine izjavio je da je njegova jedinica iscrtala "zamišljenu liniju" u pijesku i pucala na svakoga tko bi je prešao, uključujući djecu i žene. Ciljali su da ubiju, ne da upozore te je rekao da nitko nije gađao noge.

