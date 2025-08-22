Iz Irana stigla prijetnja: 'Možda će naš sljedeći projektil izravno pogoditi Washington'

Iranski projektili sposobni su pogoditi srce Europe, a s vremenom bi mogli ciljati i američke gradove s mora, zaprijetio je Amir Hayat-Moqaddam, član parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku. Hayat-Moqaddam je u razgovoru za Didban Iran iznio niz tvrdnji o vojnim kapacitetima svoje zemlje, piše Iran International.

"Možda će naš sljedeći projektil izravno pogoditi Washington. Ameriku možemo gađati s mora. Zrakoplovno-svemirske snage IRGC-a rade već 20 godina na tome da omoguće napad na Ameriku s iranskih brodova. Čak i ako još nismo dosegli ovu tehnologiju, ona nam je nadohvat ruke", poručio je.

'Europske zemlje su u našem dometu'

Unatoč tome što su Sjedinjene Američke Države udaljene 10.000 kilometara, iranski brodovi mogli bi se približiti američkoj obali na udaljenosti od 2.000 kilometara i od tamo lansirati projektile na Washington i New York, objasnio je Hayat-Moqaddam.

"Čak i sada, sve europske zemlje su u našem dometu. S našim postojećim projektilima možemo pogoditi Francusku, Njemačku, Ujedinjeno Kraljevstvo te cijelu Zapadnu i Istočnu Europu", dodao je.

Moguće sankcije

Iranske prijetnje dolaze u trenutku kada Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo razmatraju ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih naroda Teheranu putem takozvanog "snapback" mehanizma. Europski dužnosnici upozoravaju da bi se to moglo dogoditi ove jeseni ako Iran ne bude u potpunosti surađivao s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

No, Hayat-Moqaddam umanjio je značaj takvih mjera. "Sve moguće sankcije već su nametnute našoj zemlji. Jednostrane i multilateralne sankcije SAD-a i Europe već su na vrhuncu. Stoga aktiviranje mehanizma 'snapback' neće donijeti nikakve nove negativne posljedice za iransko gospodarstvo i samo je politički potez", izjavio je.

Podsjetio je kako Iran trpi sankcije još od 2018. godine kada se američki predsjednik Donald Trump povukao iz nuklearnog sporazuma.

