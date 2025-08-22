Putnički zrakoplov za dlaku izbjegao sudar s dronom: 'Bio je velik najmanje tri metra'

Putnički zrakoplov Airbus A320 bio je na 9.000 stopa (2.700 metara) kada se dogodio bliski susret s dronom koji je pilotu zaklonio pogled, piše The Sun.

Britanska služba za istragu incidenata tijekom leta, Airprox Board, izjavila je da izgleda kao da je bio dugačak oko tri metra.

"I kapetan i prvi časnik vidjeli su bijeli objekt kako prolazi iznad njih iz suprotnog smjera. Činio se da je veličine najmanje otprilike 2-3 metra. Možda je bio veći jer je ispunjavao dobar dio vjetrobranskog stakla", stoji u izvješću.

Tko je lansirao dron?

Nije otkrivena zrakoplovna kompanija koja upravlja zrakoplovom niti odredište. Avion su na radaru uočili i kontrolori leta, a otprilike u isto vrijeme, u blizini londonskog City Airporta viđen je dron.

"Prvi časnik primijetio je da je objekt trokutastog oblika. Preletjelo je iznad nas, vjerojatno na udaljenosti od otprilike deset metara. Kapetan je vidio objekt samo na sekundu ili dvije pa nije mogao pouzdano komentirati oblik. Nisu uočene nikakve oznake", stoji u izvješću.

Operater drona nije pronađen. Zakonsko ograničenje visine drona je 400 stopa (122 metra). Letenje bez dozvole u blizini britanske zračne luke može dovesti do velikih novčanih kazni ili do pet godina zatvora.

