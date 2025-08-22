Ukrajinci napali najveći ruski naftovod, Mađari bijesni: 'Pokušavaju nas uvući u rat!'

Ukrajina je ponovno napala najveći ruski naftovod, dio sustava Družba, u gradu Unecha (Brjanska oblast), objavio je Roberta Brovdia zapovjednika ukrajinskih snaga za bespilotne sustave, piše Kyiv Post.

Brovdi je na Telegramu izvijestio da je postaja Unecha bila meta dronova 14. pukovnije snaga bespilotnih sustava. Unecha, smještena oko 40 kilometara od ukrajinske granice, najveće je čvorište sustava Družba, u vlasništvu Transnefteprodukta.

Objekt usmjerava naftu kroz mrežu dugu 9000 kilometara i igra ključnu ulogu u opskrbi ruskog vojno-industrijskog kompleksa.

💥 Russia: Unecha oil pumping station in Bryansk region struck again by Ukraine. Annual pumping capacity of 60 million tons of crude oil, critical hub on the Druzhba pipeline that goes to Europe.

No more Russian blood oil for Hungary and Slovakia. pic.twitter.com/MgFOmiPOtM — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2025

Mađari bijesne

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó brzo je reagirao na napad.

"Stigla je vijest da je naftovod Družba na rusko-bjeloruskoj granici više puta napadnut – treći put u kratkom vremenskom razdoblju. Opskrba sirovom naftom Mađarskoj ponovno je zaustavljena", rekao je.

Nazvao je to "još jednim napadom na energetsku sigurnost Mađarske" i "još jednim pokušajem da nas uvuku u rat".

Last night the Druzhba pipeline was attacked again for the 3rd time in a short period, cutting off oil deliveries to Hungary. This is a clear attack on our energy security & another attempt to drag us into the war. It will not succeed! We stand for peace & our national interests. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 22, 2025

Napadi zabilježeni i ranije

Ukrajinski kamikaze dronovi su 13. kolovoza već napali crpnu stanicu Unecha na naftovodu Družba. Izvori u ukrajinskoj Upravi za obrambenu obavještajnu službu (HUR) rekli su za Kyiv Post da je operaciju izvela HUR u suradnji s drugim jedinicama Obrambenih snaga.

Lokalni Telegram kanali izvijestili su o višestrukim eksplozijama u Unechi i okolnim područjima, nakon čega je uslijedio veliki požar. Ruske hitne službe poslane su na mjesto događaja.

Szijjártó je već upozorio ukrajinske donositelje odluka da "električna energija iz Mađarske igra ključnu ulogu u opskrbi energijom Ukrajine".

Gubici u milijardama

Prema podacima Glavnog stožera Ukrajine, napadi na ruska poduzeća i infrastrukturu u 2025. godini prouzročili su gubitke procijenjene na 74,11 milijardi dolara - otprilike četiri posto ruskog BDP-a.

Gotovo 80 posto potvrđenih ciljeva bili su naftni i plinski objekti: 42 posto rafinerije, 37 posto skladišta, a ostatak logistička središta poput crpnih stanica i izvoznih terminala.

Većina udara pogodila je ciljeve udaljene 500-1000 km od ukrajinskih granica (39 posto), sa sličnim udjelom unutar 500 km, te 10 posto na dubinama većim od 1000 km.

