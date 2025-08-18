Šokantno priznanje glumice: 'Djed mi je bio pedofil, seksualno me zlostavljao'

Holivudska glumica Sharon Stone (67) u intervjuu za The Guardian otvoreno je govorila o teškom djetinjstvu, obiteljskim tajnama i životnoj borbi nakon moždanog udara. Sharon je otkrila da joj je majka Dot umrla prije nekoliko mjeseci te je tek sada bila spremna javno govoriti o svojim osjećajima. Prisjetila se i teških riječi koje joj je majka izgovorila u posljednjim danima života, a koje su u kombinaciji sa smijehom pokazivale njezin složen karakter.

Glumica je također ispričala o nasilju u obitelji. Njezin djed bio je nasilni zlostavljač i pedofil. Zlostavljao je njezinu majku, njezinu sestru i samu Sharon dok su bile djevojčice. Ona smatra da je upravo zbog zlostavljanja njezine majke i sestre morala tražiti pomoć zbog psihičkih problema, dok je sama preživjela blaže oblike nasilja. "Mislim da je zlostavljanje razlog zašto su sve mamine sestre poludjele. Sve su bile na liječenju zbog psihičkih problema. Bilo ih je pet i samo je moja mama doživjela više od 50 godina. A imale su još nekoliko sestara koje su umrle u ranom djetinjstvu", kazala je.

Također je priznala da je iznošenjem ovih tajni izazvala mnoge reakcije. Naglasila je kako je teško kada osoba odluči prekinuti obiteljski lanac nasilja pri čemu je često tada nesretna i odbačena, čak i od prijatelja i rodbine. "Pobjegla sam mu kad sam imala pet ili šest godina, prije nego što je postao ozbiljno seksualno nasilan prema meni. Bila sam jako snalažljivo dijete. Prošla sam s puno blažim zlostavljanjem nego drugi", rekla je.

Uz sve te obiteljske traume, Sharon je sa 43 godine doživjela gotovo fatalni moždani udar. Mozak joj je krvario devet dana, a liječnici su joj dali samo 1% šanse za preživljavanje. Nakon toga morala je ponovno učiti hodati, govoriti i čitati. Zbog toga je patio njezin profesionalni aspekt života pri čemu je propustila vrijedne glumačke pothvate.

Iako se potpuno oporavila, posao joj je postao težak jer industrija često marginalizira žene koje su imale zdravstvenih problema. "U to vrijeme, ako se ženi nešto dogodilo, bila je gotova. Bilo je kao da si učinila nešto loše ili pogrešno. Tako da čak i kad sam se htjela vratiti poslu, bilo je: ‘Naravno, možeš snimiti četiri epizode ‘Zakona i reda‘’, i to je to. Učinila sam sve što su mi dopustili da platim svoju pokoru zbog toga što sam se razboljela. To je išlo i išlo i išlo, a ja nisam zaradila ništa. I jednostavno je postalo nemoguće raditi", otkrila je.

