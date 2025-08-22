Potresni prizori iz Pjongjanga, Kim Jong Un utučen: 'Srce me boli, gorčina me obuzima'

Odajući počast poginulim vojnicima koji su se borili na ruskoj strani u Ukrajini, vođa Sjeverne Koreje, Kim Jong Un kazao je kako ga "srce boli". Rijetko je to priznanje vojnih gubitaka sjevernokorejskog režima, piše CNN.

Kim je izjave dao u četvrtak na ceremoniji u Pjongjangu, gdje se susreo sa zapovjednicima postrojbe koja se borila za Rusiju u zapadnoj Kurskoj regiji, navodi sjevernokorejska državna agencija KCNA. Pohvalio ih je kao "herojsku vojsku", a na fotografijama državnih medija vidi se kako pričvršćuje oznake pohvala na njihove uniforme.

Objavljene fotografije također prikazuju Kima kako pričvršćuje značke na okvire fotografija poginulih vojnika poredanih uz zid, s imenima svakog vojnika ispisanim zlatnim slovima ispod njihove slike.

Foto: Profimedia

"Srce me boli i gorčina me obuzima dok se suočavam sa stvarnošću da te plemenite ljude, koji su dali svoje dragocjene živote za veliku pobjedu i slavu, mogu sresti samo preko fotografija na memorijalnom zidu,” rekao je u govoru, prema navodima KCNA. “Dok stojim pred obiteljima palih vojnika, ne znam kako izraziti žaljenje i ispriku što nisam uspio zaštititi naše dragocjene sinove.”

Foto: Profimedia

Kim je razgovarao s ožalošćenim članovima obitelji koji su jecali i odavali počast fotografijama na zidu. Na nekoliko se slika vidi kako Kim grli uplakanu djecu i vojnike. Vlasti su potom organizirale banket u čast postrojbe koja se vratila, izvijestila je KCNA.

Foto: Profimedia

Sjevernokorejski vojnici u Rusiji

Sjeverna Koreja prošle je godine počela slati velik broj vojnika i opreme kako bi podržala ratne napore Rusije nakon sastanaka na visokoj razini između Kima i ruskog predsjednika Vladimira Putina, čime je jedna povučena i autokratska azijska sila uvedena u središte europskog rata.

I Rusija i Sjeverna Koreja u početku su odbijale potvrditi raspoređivanje, no kasnije su javno priznale uključenost sjevernokorejskih snaga. Kimov režim bio je vrlo šutljiv o izvješćima da su sjevernokorejski vojnici poslani u Kursk pretrpjeli teške gubitke, što ovu ceremoniju čini rijetkim priznanjem razmjera štete.

Ukrajinska i američka obavještajna saznanja sugeriraju da je u Rusiji otprilike 12.000 sjevernokorejskih vojnika, od kojih su prvi poslani u jesen 2024. Od te početne skupine, oko 4.000 vojnika je ubijeno ili ranjeno, prema zapadnim dužnosnicima.

Premda je Sjeverna Koreja jedno od najmilitariziranijih društava na svijetu s procijenjenih 1,2 milijuna pripadnika oružanih snaga i obveznim vojnim rokom od 17. godine, njezine su snage imale vrlo malo stvarnog borbenog iskustva nakon Korejskog rata, okončanog primirjem 1953.

Vojnici iz Pjongjanga nemaju iskustva u suvremenim borbenim uvjetima i suočavaju se s nepoznatim terenom. Ipak, neki analitičari upozoravaju da ne treba podcijeniti sjevernokorejske postrojbe koje se bore za Rusiju, ističući da vjerojatno dolaze iz elitnih i snažno indoktriniranih jedinica.

Nastavak suradnje s Moskvom

U intervjuima za CNN, pripadnici ukrajinskih specijalnih snaga opisali su brutalne i gotovo samoubilačke taktike viđene kod sjevernokorejskih vojnika. Primjerice, spominju vojnika koji je detonirao granatu pokraj svoje glave kako ne bi bio zarobljen, kao i druge koji skidaju kacige i tešku zaštitnu opremu kako bi se brže kretali tijekom napada na ukrajinske položaje.

Unatoč teškim gubicima, suradnja Sjeverne Koreje s Rusijom nastavlja se. Od početka rata, Pjongjang je u Rusiju poslao tisuće brodskih kontejnera sa streljivom ili materijalom povezanim sa streljivom, a ruske su snage ispalile na Ukrajinu projektile proizvedene u Sjevernoj Koreji, prema navodima američkih dužnosnika.

Nova obavještajna saznanja ukrajinskih dužnosnika iz srpnja sugeriraju da će slanjem dodatnih 25.000 do 30.000 vojnika u narednim mjesecima Sjeverna Koreja utrostručiti broj svojih vojnika u Rusiji. Zapadni obavještajni izvor potvrdio je te procjene, navodeći da su vidjeli zasebne informacije koje upućuju na iste brojke.

Ovakav razvoj događaja pojačao je strahove međunarodnih promatrača o tome što Moskva može pružiti Pjongjangu zauzvrat, primjerice, naprednu svemirsku ili satelitsku tehnologiju, kao i tehnologiju koja bi mogla unaprijediti sjevernokorejski nuklearni program.

POGLEDAJTE VIDEO: Lažni Kim Jong-un se pojavio na NATO samitu