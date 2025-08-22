Zarazio se 'crnom smrću': Stanovnicima izdano upozorenje

Nakon što se vratio s kampiranja u Kaliforniji, muškarac je pozitivan na bubonsku kugu. Liječnici vjeruju da se zarazio ugrizom buhe. Neimenovani muškarac trenutačno je na liječenju i oporavlja se kod kuće, piše The Mirror.

Stanovnici i posjetitelji južnog Lake Tahoea u Kaliforniji dobili su upozorenje da budu oprezni na otvorenom nakon novog slučaja bolesti uzrokovanom bakterijom Yersinia pestis. Ista je ta bakterija u 14. stoljeću bila odgovorna za Crnu smrt koja je poharala Europu.

Kuga prisutna u mnogim dijelovima Kalifornije

"Kuga je prirodno prisutna u mnogim dijelovima Kalifornije, uključujući i područja na višim nadmorskim visinama okruga El Dorado. Važno je da ljudi poduzmu mjere opreza za sebe i svoje kućne ljubimce kada su na otvorenom, osobito tijekom šetnji, planinarenja ili kampiranja u područjima gdje ima divljih glodavaca", rekao je Kyle Fliflet, vršitelj dužnosti ravnatelja za javno zdravstvo okruga El Dorado.

Bakterije kuge najčešće prenose buhe koje su se zarazile od zaraženih vjeverica, vjeverica i drugih divljih glodavaca. Psi i mačke također mogu nositi buhe zaražene kugom.

POGLEDAJTE VIDEO: Afrička svinjska kuga poharala Baranju: Tisuće usmrćenih svinja, prijeti manjak kulena