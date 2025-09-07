Pilot na 'gljivama' pokušao ugasiti motor u letu: Prijeti mu 20 godina zatvora

Bivši pilot izvan je dužnosti pokušao ugasiti motore zrakoplova dok je bio pod utjecajem halucinogenih gljiva, a sad je priznao krivnju za ometanje posade tijekom leta, piše SkyNews.

Joseph Emerson, nekadašnji pilot Alaska Airlinesa, nalazio se u pomoćnom sjedalu pilotske kabine na letu Horizon Aira 2059 iz Everetta za San Francisco 2023. godine, kada je pokušao isključiti motore. Dvojica pilota koji su upravljali letjelicom spriječili su ga u tome, a zrakoplov je preusmjeren u Portland i sigurno sletio sa 84 putnika i članova posade.

Nakon uhićenja Emerson je policiji rekao da je bio potresen zbog nedavne smrti prijatelja i da je uzeo psilocibin, poznat kao halucinogene "čarobne gljive" dva dana ranije, te da nije spavao više od 40 sati.

Priznao da nije nikome želio nauditi

Protiv njega je na saveznoj razini podignuta optužnica zbog ometanja letačke posade, dok ga je država Oregon teretila za 83 točke ugrožavanja života drugih osoba i jednu točku ugrožavanja sigurnosti zrakoplova.

Emerson je sada priznao krivnju za saveznu optužbu te prihvatio nagodbu bez osporavanja krivnje za optužbe države, što ima jednaku pravnu težinu. Na sudu je rekao da nikome nije želio nauditi, ali je priznao:

"Odluku da uzmem psilocibin donio sam sam, i to je dovelo do toga da dugo nisam mogao razlučiti što je stvarnost. To ne opravdava ono što se dogodilo. Ono što sam učinio bilo je pogrešno i ja za to snosim odgovornost."

Prema NBC Newsu, jednom pilotu rekao je "Nisam dobro" prije nego što je posegnuo za crvenim ručkama sustava za gašenje požara, koje bi isključile dovod goriva u motore.

'Neodgovorno i kriminalno ponašanje'

Zamjenik državnog odvjetnika okruga Multnomah Eric Pickard izjavio je da je Emersonovo ponašanje bilo "neodgovorno, sebično i kriminalno" te naglasio koliko je blizu bio da uništi živote ne samo 84 ljudi u zrakoplovu, već i njihovih obitelji i prijatelja.

Kao dio nagodbe za državne optužbe, Emerson je osuđen na 50 dana zatvora – koje je već odslužio – pet godina uvjetne kazne, 664 sata društveno korisnog rada i obvezu plaćanja odštete u iznosu od 60.569 dolara.

Još uvijek ga čeka presuda na saveznoj razini zbog ometanja posade, za što mu prijeti do 20 godina zatvora. Izricanje presude zakazano je za 17. studenoga.

