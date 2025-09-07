Ukrajinka i partner ostavili bebu kraj jezera i pobjegli: Građani pomogli u potrazi 'roditelja'

U četvrtak navečer u Beču, kraj rekreacijskog jezera pronađena je 11-mjesečna beba, piše Fenix Magazin.

Zahvaljujući informacijama građana koji su se te večeri našli u blizini mjesta događaja, policiji je pošlo za rukom brzo pronaći bebine roditelje.

Svjedoci nemilog događaja primijetili su oko 19 sati izuzetno grubo ponašanje žene s djetetom u naručju, koja je nekoliko puta s bebom ulazila i izlazila iz vode. Dok je napuštala jezero ona i dječak su pali. Kada su joj se slučajni prolaznici približili da joj pomognu, ona se jednostavno odmaknula i nestala s djetetom.

Ubrzo nakon toga, pojavio se je i muškarac u naručju s istim djetetom. Stavio ga je u kolica, i baš kao i žena prije toga, odšetao s njim u nepoznatom smjeru. Kratko nakon toga 11-mjesečni dječak, jednostavno je ostavljen. I na sreću, ubrzo pronađen od slučajnih prolaznika, koji su odmah pozvali policiju.

Osoba potajno snimila muškarca

Bečka policija je potom izvijestila javnost o napuštenoj bebi i zamolila građane za pomoć. Klupko se je počelo odmotavati kada se policiji javila osoba koja je potajno snimila muškarca, kako odlazi s djetetom u kolicima.

Nakon što je policija došla u posjed video snimke, objavili su njegovu sliku s djetetom u kolicima i počela je intenzivna potraga. Nepoznati muškarac ubrzo je pronađen.

Riječ je o 48-godišnjem Talijanu. Policija ga je pronašla i zaustavila u subotu oko 18.30 sati u blizini željezničke stanice Hütteldorf. Priznao je da je otac ostavljenog dječaka, javljaju u nedjelju austrijski mediji.

Preko oca, policija je saznala i tko je nesavjesna majka. Radi se o 30-godišnjoj Ukrajinki, koju su pronašli na kućnoj adresi.

U ponedjeljak će dječak bit smješten u udomiteljsku obitelj

Dijete je prebačeno u jednu od obližnjih bečkih bolnica na pregled. Kako je javila austrijska televizija ORF, na sreću nije ozlijeđena i biti će predana Službi za socijalnu skrb djece i mladih na daljnje zbrinjavanje.

"Dječak se je u nedjelju osjećao dobro", rekla je glasnogovornica Odjela za skrb djece i mladih Grada Beča Ingrid Pöschmann, koji je preuzeo skrbništvo nad dječakom.

Također se istražuje postoje li drugi rođaci u obitelji koji bi dječaku mogli ponuditi siguran roditeljski dom. Dječak bi u ponedjeljak trebao biti smješten u udomiteljsku obitelj dok se istraga ne okonča.

“Sada prvo moramo osigurati da se dječak smiri. Sve je moglo još gore završiti za njega, nego što je završilo”, napomenula je Pöschmann.

