Zbogom kolonama i naplatnim kućicama: HAC objavio što uskoro čeka Hrvatsku

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Cilj novog sustava je slobodan protok vozila bez zaustavljanja i da se jednim uređajem omogući korištenje autocesta diljem Europe

17.9.2025.
16:18
Ines Nastav
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatske autoceste objavile su što čeka građane nakon uspostave novog sustava naplate cestarine, kojim se ukida plaćanje gotovinom, a naplatnih kućica više neće biti. 

Podsjetimo, HAC je sklopio u rujnu 2024. godine ugovor za implementaciju novog sustava naplate cestarine, a sve bi trebalo zaživjeti do rujna sljedeće godine.

Novi sustav naplate temeljit će se na slobodnom protoku bez zaustavljanja na ulasku i izlasku s autoceste. Cestarina će se plaćati ili putem uređaja ugrađenog u vozilo (ENC) ili putem automatskog sustava očitanja registarskih oznaka vozila, ovisno o tome za što se sami korisnici odluče. Prethodno će imati obvezu prijaviti se u sustav. 

ENC obvezan za teška vozila

"Na prolasku kroz autocestu, s obzirom na tehnologiju, neće biti moguće plaćanje gotovinom, ali će se gotovinom kao i do sad moći nadoplatiti jedan od odabranih načina – ENC ili registarske oznake, na prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama", pojašnjavaju iz HAC-a.

ENC postaje obvezan za teška vozila. Iz HAC-a pojašnjavaju da elektronički sustavi naplate cestarine u EU moraju omogućiti uslugu europske elektroničke naplate cestarine. 

"Cilj je da se jednim uređajem na teškom vozilu omogući korištenje autoceste diljem Europe. Sve zemlje u europskom okruženju za teška vozila imaju obvezno korištenje uređaja u vozilu", poručuju iz Hrvatskih autocesta.

Zbogom kolonama i naplatnim kućicama: HAC objavio što uskoro čeka Hrvatsku