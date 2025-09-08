HOROR U ZRAKU /

Krenuo prema vratima aviona i rekao da želi izaći - uslijedio je kaos: 'Krv je bila posvuda'

Krenuo prema vratima aviona i rekao da želi izaći - uslijedio je kaos: 'Krv je bila posvuda'
Foto: Josep Lago

Nakon što je muškarac maknut s leta, zrakoplov je nastavio prema Gironi, gdje je sletio s dva sata zakašnjenja

8.9.2025.
18:10
Dunja Stanković
Josep Lago
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prava drama odvijala se na letu Ryanaira iz Bournemoutha za Gironu u Španjolskoj kada je pijani putnik pokušao otvoriti vrata zrakoplova za izlaz u slučaju opasnosti, nakon čega uslijedila "velika tučnjava" i naguravanje, posvjedočili su putnici. 

"Bilo je strašno, krv je bila posvuda. Ljudi su vrištali i plakali", kazao je jedan od putnika na letu prošloga četvrtka. 

Zrakoplov je preusmjeren u zračnu luki u francuskom Toulouseu zbog putnika koji je radio probleme, potvrdio je glasnogovornik Ryanaira.

Policajci su ga u konačnici obuzdali i izbacili iz zrakoplova. 

Prema tvrdnjama očevidaca, muškarac je navodno viknuo "Želim izaći" i krenuo prema vratima aviona. Kada su shvatili da ih želi otvoriti, drugi su putnici skočili na njega kako bi ga zaustavili. 

Pijani je muškarac navodno pljunuo i udarao suputnike prije nego što je završio na podu. Kasnije je navodno glavom udario umirovljenika koji je sjedio pored njega. 

Policija ga izvukla iz aviona

Putnici su briznuli u plač, a neki su dobili napad panike zbog užasa koji se odvio pred njihovim očima. 

"Bilo je traumatično. Otišao je u toalet, a onda pokušao otvoriti jedna vrata za izlaz u slučaju nužde. Zatim je pokušao s drugim vratima vičući 'želim izaći'"", kazao je putnik za The Sun. 

Tada je izbila tučnjava. Više muškaraca pokušalo ga je odmaknuti od vrata. 

"Uslijedio je snažan udarac, a onda je konačno pao u prolazu. Prikovali su ga za pod gdje su mu uspjeli staviti produžetak sigurnosnog pojasa oko gležnjeva kako bi ga spriječili da udara nogama", dodao je putnik. 

Suputnik David Malone rekao je: "Počeli su se tući usred aviona. Trajalo je oko 30 minuta i jedan je tip bio potpuno izvan sebe, trebalo je oko troje ljudi da ga obuzdaju". 

Posada zrakoplova je unaprijed pozvala policiju, koja je dočekala zrakoplov pri slijetanju u francusku luku. 

"Ryanair ima strogu politiku nulte tolerancije prema nedoličnom ponašanju putnika i nastavit će poduzimati odlučne mjere za borbu protiv neprimjerenog ponašanja putnika", dodali su iz aviokompanije. 

Nakon što je muškarac maknut s leta, zrakoplov je nastavio prema Gironi, gdje je sletio s dva sata zakašnjenja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ursula von der Leyen preživjela dramu u avionu: 'Naviknuti smo na ruska zastrašivanja'

AvionLetDramaRyanair
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR U ZRAKU /
Krenuo prema vratima aviona i rekao da želi izaći - uslijedio je kaos: 'Krv je bila posvuda'