Krenuo prema vratima aviona i rekao da želi izaći - uslijedio je kaos: 'Krv je bila posvuda'

Prava drama odvijala se na letu Ryanaira iz Bournemoutha za Gironu u Španjolskoj kada je pijani putnik pokušao otvoriti vrata zrakoplova za izlaz u slučaju opasnosti, nakon čega uslijedila "velika tučnjava" i naguravanje, posvjedočili su putnici.

"Bilo je strašno, krv je bila posvuda. Ljudi su vrištali i plakali", kazao je jedan od putnika na letu prošloga četvrtka.

Zrakoplov je preusmjeren u zračnu luki u francuskom Toulouseu zbog putnika koji je radio probleme, potvrdio je glasnogovornik Ryanaira.

Policajci su ga u konačnici obuzdali i izbacili iz zrakoplova.

Prema tvrdnjama očevidaca, muškarac je navodno viknuo "Želim izaći" i krenuo prema vratima aviona. Kada su shvatili da ih želi otvoriti, drugi su putnici skočili na njega kako bi ga zaustavili.

Pijani je muškarac navodno pljunuo i udarao suputnike prije nego što je završio na podu. Kasnije je navodno glavom udario umirovljenika koji je sjedio pored njega.

Policija ga izvukla iz aviona

Putnici su briznuli u plač, a neki su dobili napad panike zbog užasa koji se odvio pred njihovim očima.

"Bilo je traumatično. Otišao je u toalet, a onda pokušao otvoriti jedna vrata za izlaz u slučaju nužde. Zatim je pokušao s drugim vratima vičući 'želim izaći'"", kazao je putnik za The Sun.

Tada je izbila tučnjava. Više muškaraca pokušalo ga je odmaknuti od vrata.

"Uslijedio je snažan udarac, a onda je konačno pao u prolazu. Prikovali su ga za pod gdje su mu uspjeli staviti produžetak sigurnosnog pojasa oko gležnjeva kako bi ga spriječili da udara nogama", dodao je putnik.

Suputnik David Malone rekao je: "Počeli su se tući usred aviona. Trajalo je oko 30 minuta i jedan je tip bio potpuno izvan sebe, trebalo je oko troje ljudi da ga obuzdaju".

Posada zrakoplova je unaprijed pozvala policiju, koja je dočekala zrakoplov pri slijetanju u francusku luku.

"Ryanair ima strogu politiku nulte tolerancije prema nedoličnom ponašanju putnika i nastavit će poduzimati odlučne mjere za borbu protiv neprimjerenog ponašanja putnika", dodali su iz aviokompanije.

Nakon što je muškarac maknut s leta, zrakoplov je nastavio prema Gironi, gdje je sletio s dva sata zakašnjenja.

