HOROR U SLOVAČKOJ /

U stravičnom sudaru poginuo vozač, fotografije su uznemirujuće

Foto: Facebook: Polícia Sr - Košický Kraj

Tamošnji mediji pišu da je vozač autobusa ostao zarobljen u olupini te da su ga vatrogasci morali izvlačiti. Helikopterom je prevezen u bolnicu, ali je preminuo od zadobivenih ozljeda

8.9.2025.
13:51
Hina
Facebook: Polícia Sr - Košický Kraj
Vozač autobusa poginuo je u ponedjeljak u Slovačkoj nakon što se njegovo vozilo sudarilo s kamionom, priopćila je tamošnja policija. Kako javlja vatrogasna i spasilačka služba, 28 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.

Fotografije s mjesta događaja u jugoistočnoj općini Drienovec koje je objavila policija na Facebooku pokazuju da je potpuno razbijen prednji dio autobusa. Kamion je teško oštećen na livadi uz cestu.

Državna novinska agencija TASR izvijestila je da je vozač autobusa ostao zarobljen u olupini te da su ga vatrogasci morali izvlačiti. Helikopterom je prevezen u bolnicu, ali je preminuo od zadobivenih ozljeda.

Prometna NesrećaSlovačkaAutobusKamion
