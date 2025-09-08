U stravičnom sudaru poginuo vozač, fotografije su uznemirujuće

Vozač autobusa poginuo je u ponedjeljak u Slovačkoj nakon što se njegovo vozilo sudarilo s kamionom, priopćila je tamošnja policija. Kako javlja vatrogasna i spasilačka služba, 28 osoba je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu.

Fotografije s mjesta događaja u jugoistočnoj općini Drienovec koje je objavila policija na Facebooku pokazuju da je potpuno razbijen prednji dio autobusa. Kamion je teško oštećen na livadi uz cestu.

Državna novinska agencija TASR izvijestila je da je vozač autobusa ostao zarobljen u olupini te da su ga vatrogasci morali izvlačiti. Helikopterom je prevezen u bolnicu, ali je preminuo od zadobivenih ozljeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Prometna nesreća kod čvora Popovec: Sletio helikopter, stigli i vatrogasci