Četiri dana bio zaglavljen u liftu bez hrane, vode i mobitela. Evo tko ga je spasio

Muškarac u obiteljskoj kući u Osnabrücku ostao je zaglavljen četiri dan u liftu bez vode i hrane. Budući da nije imao mobitel sa sobom, nije mogao nikoga pozvati u pomoć, piše Bild.

Do incidenta je navodno došlo zbog neispravnog osigurača, pa ni tipka za hitne slučajeve nije radila. U očaju, muškarac je demolirao ploču lifta.

Spasio ga je njegov sin koji je pozvao policiju jer danima nije mogao uspostaviti kontakt s ocem.

'Nikad nisam bio prijetalj policije...'

Dva policajca, Lukas i Hille, odmah su reagirala. Po dolasku u kuću čuli su slab glas iz okna dizala. Kad su uspjeli doći do njega, muškarac je bio dehidriran i na izmaku snage. Odvezen je u bolnicu.

Nakon što je došao iz bolnice, muškarac je policajcima rekao da nikada nije bio prijatelj policije, ali u tom trenutku bio je sretan što čuje glas policajca.

Policajci su to prihvatili s humorom, napisavši na Instagramu: "Prijatelj policije ili ne, tu smo za sve vas".

