Drama u bolnici: Trudnica na putu u porođajnu salu zaglavila u liftu sa suprugom
Prema priopćenju lokalne vatrogasne jedinice, do incidenta je došlo kasno uvečer, a hitne službe su odmah pozvane na intervenciju
Prava drama odvila se u subotu navečer u bolnici u Herdeckeu, u njemačkoj saveznoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija, piše Fenix.
Trudnica je na putu prema porođajnoj sali zaglavila u bolničkom liftu zajedno sa svojim suprugom.
Intervenirale hitne službe
Prema priopćenju lokalne vatrogasne jedinice, do incidenta je došlo kasno uvečer, a hitne službe su odmah pozvane na intervenciju.
Vatrogasci su uz pomoć univerzalnog ključa i hitne kontrole uspjeli spustiti zaglavljeni lift na sljedeći kat.
Trudnica i njezin suprug su iz lifta spašeni neozlijeđeni.
