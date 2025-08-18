Drama u bolnici: Trudnica na putu u porođajnu salu zaglavila u liftu sa suprugom

Prava drama odvila se u subotu navečer u bolnici u Herdeckeu, u njemačkoj saveznoj zemlji Sjeverna Rajna-Vestfalija, piše Fenix.

Trudnica je na putu prema porođajnoj sali zaglavila u bolničkom liftu zajedno sa svojim suprugom.

Intervenirale hitne službe

Prema priopćenju lokalne vatrogasne jedinice, do incidenta je došlo kasno uvečer, a hitne službe su odmah pozvane na intervenciju.

Vatrogasci su uz pomoć univerzalnog ključa i hitne kontrole uspjeli spustiti zaglavljeni lift na sljedeći kat.

Trudnica i njezin suprug su iz lifta spašeni neozlijeđeni.

