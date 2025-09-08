Trump i Europa ponovno zaprijetili Moskvi, oglasio se Kremlj: 'Ništa nas neće prisiliti...'

Kremlj je u ponedjeljak reagirao na izjavu Donalda Trumpa da je spreman uvesti dodatne sankcije protiv Rusije. "Europa i Ukrajina čine sve što mogu kako bi privukle SAD u svoju orbitu. Nikakve sankcije nikada neće moći prisiliti Rusiju da promijeni svoj stav", poručili su iz Kremlja.

Trump je jučer potvrdio da je spreman prijeći na drugu fazu sankcija Moskvi. Ranije je i američki ministar financija Scott Bessent rekao je da bi dodatni ekonomski pritisak Sjedinjenih Država i Europe mogao potaknuti Vladimira Putina na mirovne pregovore s Ukrajinom.

"Spremni smo povećati pritisak na Rusiju, ali potrebno je da nas naši europski partneri slijede", rekao je Bessent.

Novi paket sankcije protiv Rusije

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa potvrdio je da Europska unija priprema svoj 19. paket sankcija protiv Rusije i da na njemu surađuje sa SAD-om, piše SkyNews.

U paketu bi se moglo ciljati na ruske sustave plaćanja i kreditnih kartica te kripto mjenjačnice, kao i nametnuti daljnja ograničenja na trgovinu naftom.

