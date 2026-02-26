Štakori prokopali tunele ispod zgrade u Zagrebu: Pucaju cijevi, fekalije se slijevaju niz zidove

U jednoj zgradi u Zagrebu fekalna voda slijevala se niz zidove, što je bio rezultat puknuća kanalizacijske cijevi u podrumu.

"Kad je to sve krenulo pokušali smo dizat kutije međutim sve su se natopile i ništa od toga više nije. Mislim, pošto su to fekalne vode ja ništa od toga više neću dirati", kazala je Erika Zmiša.

Krivci za puknuće cijevi su štakori koji su iskopali tunele ispod cijevi, što je uzrokovalo popuštanje tla i napuknuće cijevi. Sadržaj kanalizacije završio je u podrumu.

Mreža štakorskih tunela

Puknuće cijevi otkrilo je veći problem - mrežu štakorskih tunela ispod kompleksa zgrada, gdje živi oko dvije tisuće stanara.

"Provlačili smo kamere kroz horizontalne kanalizacijske cijevi i ustanovili smo da je cijelo područje puno tunela te da je naša infrastruktura ugrožena", rekla je Marijana Džeko, predstavnica suvlasnika višestambene zgrade.

Stanari su pričali o mjestima gdje se tlo uvuče unutar tunela. Susjedov auto čak je propao u zemlju. Štakori se ne kreću samo kroz tunele, već ih stanari često viđaju.

"Kad šetam s unucima, često ih vidim. Takvi su macani! Nije mi ugodno, ali nije me strah", rekao je Ivan iz Zagreba.

Problem stvara i čovjek

Stručnjaci objašnjavaju da broj štakora u Zagrebu nije drastično porastao. Zbog toplijeg vremena izlaze iz skloništa i zato su vidljiviji. Problem često stvara i čovjek, lošom higijenom.

"Tijekom proljeća i jeseni migracije glodavaca su povećane. U proljeće izlaze iz skloništa, a u jesen ih traže. I loša higijena okoliša stvara štakorima dobre uvjete", objasnio je Vlado Josić, voditelj Odsjeka za zdravstveni odgoj, dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju HZJZ-a.

Potrebno je redovito provoditi deratizaciju, a zagrebačka proljetna deratizacija počet će u prvoj polovini ožujka. Deratizacija će se provoditi na cijelom području Grada Zagreba, a građani će biti obaviješteni pet dana prije početka.

Dodatno, građani mogu tijekom cijele godine prijavljivati pojavu glodavaca službama za deratizaciju koje imaju ugovor s Gradom.