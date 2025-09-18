Brod pun migranata stigao na plažu: Lokalci im jednim potezom pokazali što misle o tome

Lokalno stanovništvo na grčkom otoka Gavdosu, južno od Krete, pokušalo je spriječiti migrantski brod da se približi obali gurajući ga natrag prema otvorenom moru.

Prema službenim informacijama, kasnije je intervenirao brod Frontexa, ukrcao migrante i prevezao ih u luku, piše Greek Reporter.

Udaljeni grčki otok Gavdos nalazi se na kritičnoj točki nakon novog vala migranata koji su brodovima stigli iz Libije, što je značajno opteretilo ograničene resurse malog otoka. Nedavni porast uslijedio je nakon vikenda kada je u širu regiju Krete stiglo otprilike 850 migranata, što je opteretilo kapacitete za hitni smještaj.

'Rastezanje otoka je započelo'

U razgovoru za državnu televiziju ERT, ministar za imigraciju i azil Thanos Plevris potvrdio je da je Vlada pokrenula plan za upravljanje situacijom. "Rastezanje otoka je započelo", izjavio je, dodajući da će svi novopridošli "napustiti otok u roku od dva ili tri dana" i smjestiti se u objekte koje je odredilo ministarstvo.

Plevris je pojasnio da se, prema trenutačnoj obustavi postupaka azila za one koji ilegalno prelaze granicu, novopridošli stavljaju u pritvor ili ograničavanje slobode. "Ovo nisu smještajni objekti, već mjesta zatvaranja, jer se te osobe smatraju zatvorenicima", rekao je.

Nova ruta migranata

Ministar je napomenuo da, iako je ova nova ruta za Kretu zabrinjavajuća, ukupni tokovi migranata u istočnom Egeju smanjili su se za 11 posto, trend koji je pripisao suradnji s turskom obalnom stražom.

Nagađao je o razlozima novog porasta na jugu, navodeći da vlasti ispituju "je li cikličan ili je povezan s agresivnim kretanjem krijumčarskih krugova".

Kao odgovor na razvoj situacije, Plevris je spomenuo da su u libijskom pomorskom području u tijeku operacije nadzora i praćenja, u kojima sudjeluju grčka obalna straža i Ministarstvo obrane. Upozorio je da će "ako se fenomen nastavi, doći do eskalacije i u ovom području".

