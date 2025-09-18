Poznato na što Nijemci najviše troše novac: Za ovo sve više građana diže kredit

Njemačke kreditne banke bilježe rast potražnje za potrošačkim kreditima. Tako su u prvih šest mjeseci ove godine odobrile 4,2 posto više novca nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci Njemačkog udruženja banaka, piše njemački dpa, a prenosi Fenix magazin.

Novoposuđenih čak 30 milijardi eura Nijemci su najčešće iskoristili za kupnju automobila.

Kod investicijskih kredita za tvrtke uočava se suprotan trend - banke su za vozila, posebnu opremu i strojeve odobrile 5,2 milijardi eura, što je 6,6 posto manje nego lani. Razlog je usporavanje gospodarstva - mnoge tvrtke odgađaju ulaganja.