ISPLATI LI SE? /

Je li bolje ići tankirati van granica Lijepe naše? Donosimo koliko stoji gorivo kod naših susjeda

Ako gledamo aktualne cijene u susjedstvu i drugim europskim zemljama, Hrvatska i ne stoji loše

10.3.2026.
19:14
RTL Danas
A rat na Bliskom istoku ne posustaje. Novi napadi iz dana u dan šire strah od mogućeg dugotrajnijeg sukoba. Uz brojne ljudske žrtve, rat donosi i potrese na tržištu naftom

Mario Jurič donosi koje je zemlje rat zahvatio i gdje je gorivo jeftinije nego u Hrvatskoj? 

Rat SAD-a, Izraela i Irana ušao je u svoj 11. dan. 

Od početka sukoba napadi su se proširili na brojne zemlje. Iran je napao Izrael, ali i ciljeve u Bahreinu, Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Oman, Katar, Irak, Jordan, Siriju.

Dronovi kamikaza stigli su do britanske baze na Cipru, a dva drona pogodila su i Azerbajdžan, dok balističke rakete lete sve do Turske. 

S druge strane, Izrael i SAD ne posustaju u napadima na Iran, ali i njihove saveznike u Libanonu.

Rat je uzdrmao svjetska tržišta, a cijene nafte eksplodirale. Razlog je zatvaranje Hormuškog tjesnaca - jednog od ključnih svjetskih naftnih žila kucavica. 

Kroz njega prolazi otprilike petina svjetske nafte, ali više stotina brodova i dalje ne može njime proći zbog sigurnosti. 

No, ipak ima onih kojima to uspije. Pa je tako jedan grčki naftni tanker prošao kroz Hormuški tjesnac prije dva dana. 

Zbog problema s isporukom, zabilježen najveći skok cijene barela nafte posljednjih desetljeća, da bi sinoć nakon samo jedne Trumpove izjave o kraju rata naglo pala. 

No, gorivo je skočilo pa je Vlada u Hrvatskoj ograničila njegove cijene i vrijedit će iduća dva tjedna. Ako gledamo aktualne cijene u susjedstvu i drugim europskim zemljama, Hrvatska i ne stoji loše. Ako idete u Bosnu i Hercegovinu dizel je oko euro i 30 centi, benzin euro i 21 cent. Na punom tanku ćete itekako osjetiti razliku. Za automobil sa spremnikom od 50 litara, ušteda po jednom punjenju i dalje može biti prosječno desetak eura. 

U Sloveniji je gorivo povoljnije nego u Hrvatskoj, pa je benzin euro i 46 centi, a dizel euro i 52 centa. Cijene u Mađarskoj - slične kao kod nas. 

No, ostale zemlje Europe su među najskupljima. Pa se u Italiji i Austriji već toči gorivo i za više od dva eura, a u Njemačkoj i do 2,50 eura.  

                        Eurosuper 95      Eurodiesel

  • BiH                1,21 €            1,30 €
  • Slovenija       1,46 €            1,52 €
  • Mađarska      1,50 €            1,56 €
  • Hrvatska        1,50 €            1,55 €
  • Italija              1,78 €            2,03 €
  • Austrija           2,12 €           2,04 €      
  • Njemačka       2,06 €           2,57 €
Hormuški TjesnacNaftaCijena GorivaNove Cijene GorivaDizelBenzin
