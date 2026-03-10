Je li bolje ići tankirati van granica Lijepe naše? Donosimo koliko stoji gorivo kod naših susjeda

A rat na Bliskom istoku ne posustaje. Novi napadi iz dana u dan šire strah od mogućeg dugotrajnijeg sukoba. Uz brojne ljudske žrtve, rat donosi i potrese na tržištu naftom.

Mario Jurič donosi koje je zemlje rat zahvatio i gdje je gorivo jeftinije nego u Hrvatskoj?

Rat SAD-a, Izraela i Irana ušao je u svoj 11. dan.

Od početka sukoba napadi su se proširili na brojne zemlje. Iran je napao Izrael, ali i ciljeve u Bahreinu, Saudijsku Arabiju, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, Oman, Katar, Irak, Jordan, Siriju.

Dronovi kamikaza stigli su do britanske baze na Cipru, a dva drona pogodila su i Azerbajdžan, dok balističke rakete lete sve do Turske.

S druge strane, Izrael i SAD ne posustaju u napadima na Iran, ali i njihove saveznike u Libanonu.

Rat je uzdrmao svjetska tržišta, a cijene nafte eksplodirale. Razlog je zatvaranje Hormuškog tjesnaca - jednog od ključnih svjetskih naftnih žila kucavica.

Kroz njega prolazi otprilike petina svjetske nafte, ali više stotina brodova i dalje ne može njime proći zbog sigurnosti.

No, ipak ima onih kojima to uspije. Pa je tako jedan grčki naftni tanker prošao kroz Hormuški tjesnac prije dva dana.

Zbog problema s isporukom, zabilježen najveći skok cijene barela nafte posljednjih desetljeća, da bi sinoć nakon samo jedne Trumpove izjave o kraju rata naglo pala.

No, gorivo je skočilo pa je Vlada u Hrvatskoj ograničila njegove cijene i vrijedit će iduća dva tjedna. Ako gledamo aktualne cijene u susjedstvu i drugim europskim zemljama, Hrvatska i ne stoji loše. Ako idete u Bosnu i Hercegovinu dizel je oko euro i 30 centi, benzin euro i 21 cent. Na punom tanku ćete itekako osjetiti razliku. Za automobil sa spremnikom od 50 litara, ušteda po jednom punjenju i dalje može biti prosječno desetak eura.

U Sloveniji je gorivo povoljnije nego u Hrvatskoj, pa je benzin euro i 46 centi, a dizel euro i 52 centa. Cijene u Mađarskoj - slične kao kod nas.

No, ostale zemlje Europe su među najskupljima. Pa se u Italiji i Austriji već toči gorivo i za više od dva eura, a u Njemačkoj i do 2,50 eura.

Eurosuper 95 Eurodiesel