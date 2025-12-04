FREEMAIL
KRENULO SPAŠAVANJE /

Drama u susjedstvu: Helikopter se zabio u stijene, u njemu bilo pet osoba

Drama u susjedstvu: Helikopter se zabio u stijene, u njemu bilo pet osoba
Foto: X/screenshot/ilustracija

Helikopter je radio na klizištu koje se dogodilo u tom području 11. studenog

4.12.2025.
13:02
danas.hr
X/screenshot/ilustracija
Helikopter koji je radio na projektu sanacije klizišta Valmalenco u Italiji srušio se u četvrtak u 8.30 sati u blizini Le Prese a Lanzada, u udaljenom području. Zrakoplov je tijekom manevra udario u stijenu, piše Rai.

Hitne službe odmah su stigle na mjesto događaja, uključujući još jedan helikopter, vozilo hitne pomoći i gorsku spasilačku službu. U zrakoplovu je bilo pet osoba, uključujući pilote. Svi putnici srušenog helikoptera su neozlijeđeni.

Helikopter je radio na klizištu koje se na tom području dogodilo 11. studenog.

Helikopter Drago 166 iz letačke jedinice Vatrogasne brigade Lombardije poslan je na mjesto događaja, prevozeći specijalizirano osoblje za zračno spašavanje. Također na terenu je mobiliziran tim SAF-a (Alpsko i riječno speleološko spašavanje) iz Pokrajinskog zapovjedništva Sondrio. 

Spasilačke operacije su u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Noć, šuma, magla, hladnoća: Izgubio se na Sljemenu, oslonio na AI pa još više zalutao. Spasio ga HGSS

HelikopterNesrećaItalija
