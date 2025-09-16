Umro je umirovljeni hrvatski general Ante Roso: 'Pokoj vječni daruj mu...'
Bio je prvi zapovjednik bojne 'Zrinski', prve specijalne jedinice Hrvatske vojske, kojom je izravno zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman
Umro je umirovljeni general Ante Zorislav Roso. Korijene vuče iz Hercegovine, iz okolice Ljubuškog. Rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku. Dugo prije rata bio je politički emigrant.
Za vrijeme emigracije pridružuje se francuskoj Legiji stranaca u kojoj je zahvaljujući iznadprosječnoj inteligenciji, organizacijskim sposobnostima i fizičkom dominacijom dogurao do naredničkog čina u vrlo kratkom vremenu. To je najviši čin koji je do tada u Legiji stranaca dobio neki Hrvat osim pukovnika Legije stranaca Zvonimira Skendera, a ondje su bili Ante Gotovina, Miljenko Filipović, Željko Glasnović, Bruno Zorica Zulu i ostali.
U Hrvatsku se vratio pred Domovinski rat. Organizirao je i uspješno obučio u suradnji s drugim bivšim pripadnicima Legije stranaca elitne postrojbe HV-a koje su uspješno odradile najzahtjevnije zadaće u vrijeme rata.
Bio je prvi zapovjednik bojne "Zrinski". Ante Zorislav Roso prilikom prvog susreta odabranim kandidatima obratio se riječima: "One koji nisu spremni poginuti za Hrvatsku umoljavam da napuste dvoranu".
General Roso sudjelovao je u planiranju i provođenju svih kompleksnih vojno-redarstvenih operacija u Hrvatskoj, pokazujući time neumoljiv vojnički talent.
Zajedno s vojnicima na prvim linijama pokazivao je zašto je zavrijedio čin koji nosi, za razliku od nekih generala koji su zapovijedali iz ureda u Zagrebu, Splitu ili Osijeku ili pak onih koji nikada nisu čak ni fotografirani s puškom, a kamoli da su se njome koristili.
Umirovljen je 1997. godine odlukom predsjednika.