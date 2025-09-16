'VELIKI ČOVJEK' /

Umro je umirovljeni hrvatski general Ante Roso: 'Pokoj vječni daruj mu...'

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Bio je prvi zapovjednik bojne 'Zrinski', prve specijalne jedinice Hrvatske vojske, kojom je izravno zapovijedao predsjednik Franjo Tuđman

16.9.2025.
11:26
danas.hr
Luka Stanzl/pixsell
Umro je umirovljeni general Ante Zorislav Roso. Korijene vuče iz Hercegovine, iz okolice Ljubuškog. Rođen je 25. travnja 1952. u Osijeku. Dugo prije rata bio je politički emigrant.

Za vrijeme emigracije pridružuje se francuskoj Legiji stranaca u kojoj je zahvaljujući iznadprosječnoj inteligenciji, organizacijskim sposobnostima i fizičkom dominacijom dogurao do naredničkog čina u vrlo kratkom vremenu. To je najviši čin koji je do tada u Legiji stranaca dobio neki Hrvat osim pukovnika Legije stranaca Zvonimira Skendera, a ondje su bili Ante Gotovina, Miljenko Filipović, Željko Glasnović, Bruno Zorica Zulu i ostali.

U Hrvatsku se vratio pred Domovinski rat. Organizirao je i uspješno obučio u suradnji s drugim bivšim pripadnicima Legije stranaca elitne postrojbe HV-a koje su uspješno odradile najzahtjevnije zadaće u vrijeme rata.

Bio je prvi zapovjednik bojne "Zrinski". Ante Zorislav Roso prilikom prvog susreta odabranim kandidatima obratio se riječima: "One koji nisu spremni poginuti za Hrvatsku umoljavam da napuste dvoranu".

General Roso sudjelovao je u planiranju i provođenju svih kompleksnih vojno-redarstvenih operacija u Hrvatskoj, pokazujući time neumoljiv vojnički talent.

Zajedno s vojnicima na prvim linijama pokazivao je zašto je zavrijedio čin koji nosi, za razliku od nekih generala koji su zapovijedali iz ureda u Zagrebu, Splitu ili Osijeku ili pak onih koji nikada nisu čak ni fotografirani s puškom, a kamoli da su se njome koristili.

Umirovljen je 1997. godine odlukom predsjednika.

 

Umro je umirovljeni hrvatski general Ante Roso: 'Pokoj vječni daruj mu...'