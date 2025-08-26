Podignuta optužnica protiv dvojca koji je od Mamića tražio 500.000 eura mita: On ih raskrinkao na presici

USKOK je, ne navodeći identitete, izvijestio da je na temelju istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv Branka Šegona, bivšeg pomoćnika ministra financija Slavka Linića i nekadašnjeg zamjenika direktorice Porezne uprave Tihomira Kralja zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem. Slučaj je to koji se zakotrljao nakon što ih je bivši prvi čovjek Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić optužio da su od njega tražili mito od 500.000 eura u zamjenu za povoljan pravosudni epilog u njegovu korist.

Optužnica tereti dvojac da su od 14. rujna do 8. listopada 2020. godine u Zagrebu i na području Bosne i Hercegovine tražili mito od 500.000 eura od osobe protiv koje su se vodila dva kaznena postupka na Županijskom sudu u Osijeku u zamjenu da svaki od tih slučaja budu okončani u njezinu korist.

U prvom kaznenom postupku, prvostupanjskom presudom je osoba od koje su tražili mito osuđena na šest i pol godina zatvora zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Zbog te je presude u tijeku bio žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom.

"U drugom kaznenom postupku je tada trebala početi rasprava povodom potvrđene optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kojom se ta osoba tereti za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja", podsjetio je USKOK.

'Dolazili su mi u Ljubuški, tražili novac unaprijed'

Osumnjičeni dvojac ponudio je osobi protiv koje se vode kazneni postupci da će ih okončani u njenu korist kao protuuslugu za zatraženi mito. Pri tome su se pozivali na autoritet zbog dugogodišnjeg obnašanja visokih funkcija u Ministarstvu financija i povezanosti s bivšim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske, koji je u to vrijeme bio zamjenik glavnog državnog odvjetnika, kao i poznanstva s bivšim ministrom Ministarstva financija.

Međutim, osoba kojoj su nudili mito to je odbila, zaključuje USKOK.

RTL Danas prvi je doznao u travnju ove godine da je USKOK ispitao nekadašnjeg pomoćnika ministra financija u SDP-ovoj Vladi i tadašnjeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave u slučaju vezanog za Zdravka Mamića.

Da su Šegon i Kralj od njega tražili mito, Mamić je objavio na konferenciji za medije, a svoj je iskaz dao i tužiteljima.

"Dolazili su meni razni spasioci, a vi kad ste u pustinji, vi sve gutate, tako se i ja pretvaram u papka. Jednog dana preko mog prijatelja iz Zagreba žele kontakt sa mnom bivši doministar Šegon i Tihomir Kralj, drugi i treći čovjek u toj lijevoj vladi. Tada je ministar bio Linić. Oni se nalaze triput sa mnom u restoranu u Ljubuškom i nude mi: 'Tebi je sve napakirano, naše su službe to napakirale, mi imamo podršku Bajića, Linića i mi smo spremni tebe osloboditi, ali moraš nam dat 500 tisuća eura", tvrdi Mamić, dodajući da je to prvi put da ga je netko tražio novac.

Nudeći mu pomoć u kaznenim postupcima, pozivali su se i na poznanstvo i suglasnost Mladena Bajića, ali i bivšeg ministra financija Slavka Linića.

Mamić tvrdi da im je isprva obećao da će im dati traženi novac, no odustao je kada su željeli isplatu unaprijed.

"Rekao sam da imam loša iskustva i svaki put kad sam dao novac, da sam završio s optužnicom", ispričao je bivši čelnik Dinama za RTL Danas.

POGLEDAJTE VIDEO: Dejan Lovren o transferu u Lyon: 'Zvao me Zdravko Mamić i rekao mali prodan si'