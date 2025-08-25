Prosvjed u Benkovcu: Okupilo se oko 200 ljudi, svira Thompson; 'Evo zašto smo večeras ovdje'

Kako je najavljeno, branitelji u Benkovcu nisu odustali od prosvjeda radi festivala "Nosi se". Prema našim informacijama s terena, na mirnom prosvjedu okupilo se oko 200 ljudi.

"Bez obzira što je odgođen festival, zbog vas - ja ovu odluku nisam donio sam - donijeli smo je svi skupa, imamo podršku iz cijele Hrvatske, zbog te podrške smo mi večeras ovdje", rekao je okupljenima Nediljko Genda, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac. "Oni se pitaju, ja sam s organizatorom, gospodinom Arasom, razgovarao, čovjek se ispričao hrvatskim braniteljima, ali ima među njima ljudi - vi ne znate - Igor Šuljić kaže da je prošao Domovinski rat i da se vratio na početak na što sam mu ja rekao da nismo u Jugoslaviji, mi smo u Hrvatskoj. Mladež naša koja daje podršku hrvatskim braniteljima, on kaže da je to najveći poraz hrvatske države - e zato smo večeras ovdje.

I molim vas, lijepo, lagano, možete upaliti glazbu, idemo gore da pokažemo njima - di se to trebalo održati - da taj Oliver Frljić sa svojim suradnicima, koji misli prikazivati takve filmove nekakve i prikazivati i osuditi hrvatske branitelje kao ratne zločince - a četnici su napravili, svi znamo što su napravili u Republici Hrvatskoj, nikakve istrage nema o tome", rekao je između ostalog. Cijelu izjavu pogledajte u videu.

Okupljeni branitelji izmolili su molitve Oče naš i Zdravo Marijo, a nakon toga su i zaplesali te se zahvalili i zapljeskali gradonačelniku Tomislavu Buliću i policiji.

Podsjetimo, do incidenta u Benkovcu došlo je kada je sudionica Festivala Melita Vrsaljko, inače novinarka, odlučila snimati prosvjednike. "Skupina od njih desetak me krenula verbalno vrijeđati. Jedan od njih me fizički napao tako što me udario u ruku dok sam snimala.. Jedan od njih je rekao da me treba baciti pod auto, tu su onda nazivi ku**etina, kravetina i tako dalje", rekla je Vrsaljko.

Organizator prosvjeda u srijedu je uhićen i s optužnim prijedlogom odveden na Prekršajni sud zbog napada na Melitu Vrsaljko. Određena mu je novčana kazna od 700 eura. Tvrdi da udarca nije bilo i da se Vrsaljko nije predstavila kao novinarka.

Branitelji su se odlučili na prosvjed jer, kako su rekli, nikome neće dopustiti da umanjuje hrvatske žrtve u Domovinskom ratu i relativizira krivnju za nastanak rata. Organizator Festivala kaže da to nije ni bio cilj.

Na smirenje tenzija pozvao je i gradonačelnik Benkovca, Tomislav Bulić (HDZ), koji je za RTL rekao kako smatra da prosvjed nije potreban: "Mislim da branitelji, ako je odgođen festival, nemaju potrebe ni za prosvjedom tako da treba smiriti strasti, treba staviti stvari u kontekst okolnosti koje jesu, ne treba nam nikakav nemir, nered."