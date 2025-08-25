Branitelj iz Benkovca o kćeri koja pjeva Cecu: 'Bila je suspendirana pet godina zbog stiha'

Iako se večeras trebao nastaviti, zbog straha od eskalacije nasilja organizatori su ipak odustali od festivala "Nosi se" u Benkovcu, koji su prekinuli branitelji.

"Festival "Nosi se" u Benkovcu nije otkazan, on je odgođen, odgođen je za neko bolje vrijeme, za neku mirniju situaciju u nadi da će cijelo društvo naći načina da stvori neke bolje i demokratskije uvjete funkcioniranja", rekao je za RTL Jure Aras, umjetnički direktor festivala.

Unatoč odgodi - na ulicama Benkovca - branitelji i večeras. Mjesto prosvjeda čuva policija.

"Mi smo odlučili danas ne ja, nego hrvatski branitelji, da ipak održimo - bez obzira na odgađanje festivala - da održimo mirni prosvjed. Da pokažemo, ne da se to ne može održati u Benkovcu, nego na takav način na koji to oni rade ne može se održati u RH nigdje", rekao je Nediljko Genda, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac.

Okupljanje u trajanju od tri i pol sata zadarskoj su policiji prijavili, no da taj prosvjed nije potreban smatra gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić (HDZ) koji kaže: "Mislim da branitelji, ako je odgođen festival, nemaju potrebe ni za prosvjedom tako da treba smiriti strasti, treba staviti stvari u kontekst okolnosti koje jesu, ne treba nam nikakav nemir, nered."

Ali bilo ga je u petak kada je zbog snimanja prosvjednika napadnuta sudionica Festivala, novinarka Melita Vrsaljko.

Policiju je prozvala zbog nepostupanja, a Ravnateljstvo policije još provodi stručni nadzor kako bi utvrdili je li sve bilo sukladno pravilima struke. Vrsaljko je odgovorila i kćeri voditelja prosvjeda koja ju je prozvala da širi jugonostalgiju:

"Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj na tome, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njen TikTok video kako na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice."

"Smiješne prozivke, te Cece i neke Cece, ja to ne slušam. Neću reći da to moja kćer ne sluša ni sin, ni stric ni ujac ni ne znam tko, cijeli Benkovac, cijela Hrvatska sluša cajke. Ja to ne slušam i ja sam ogorčen na svakoga tko to sluša. Mogu vam samo reći da je moja kćer bila na policijskoj akademiji suspendirana pet godina zbog stiha 'Sve bih dao da je vidim ponosnu i lijepu ko u snovima'", rekao je Nediljko Genda za RTL, upitan za komentar.

Da je protiv zabrana kulturnih manifestacija, poručila je ministrica kulture, a organizator pak ističe da glavni razlog odgode Festivala nije pobuna braniteljskih udruga.

"Nego je intenzitet događanja toliko visok i s toliko strana hrvatski ljudi žele doći u Benkovac – jedni da podrže nas, a drugi da podrže njih da je to opsadno stanje za jedan tako mali grad koje mi više nismo niti u stanju kontrolirati niti želimo priuštiti tom malom gradu takvu situaciju", kazao je Aras.

Odluku organizatora gradonačelnik podržava.

"Kad se smire strasti, prevlada razum što se desilo u ovim okolnostima, koristim prigodu da zahvalim stvarnom organizatoru ovog festivala koji je prepoznao sve okolnosti, potencijalne opasnosti koje su se mogle dogoditi u sučeljavanju dvije strane i da jednostavno nema potrebe za ovim", rekao je Bulić.

Kada će se Festival "Nosi se", posvećen, kako kažu organizatori, kritici rata i poticanju nenasilja ponovno održati - još se ne zna, no izgledno je da u Benkovcu neće biti.