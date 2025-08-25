KBC Split ima analizu koja može spasiti život: Može biti značajna i za oboljele od karcinoma

Napredak za splitski KBC koji je itekako značajan za obitelji oboljelih od karcinoma. U toj bolnici od sada je moguće dobiti analizu koja bi mogla spašavati živote. Naime, osnovano je genetsko savjetovalište gdje se molekularnoj analizi podvrgavaju oni koji u svojim obiteljima imaju nekoga sa zloćudnim oboljenjem.

Liječnici molekularnom analizom mogu provjeriti postoji li nasljedni rizik za zloćudne bolesti. Stručnjaci naglašavaju da je prevencija ključna jer se mutacije mogu otkriti i prije nego što se bolest razvije. KBC Split pri tome koristi i najmodernije metode, poput digitalnog PCR-a i sekvenciranja nove generacije.

"Nije se lako odlučiti ići na pretrage iz čista mira. Meni nije bilo iz čista mira, ja sam napipala to, a naša djeca bi trebala krenuti, pogotovo moje. Moj ženski dio familije bi trebalo krenuti na te pretrage. Ova pretraga je fantastično, to je sigurno. To je dostignuće koje u moje vrijeme nisam mogla niti sanjati," kaže članica Kluba žena liječenih na dojci Split Ružica Orlović.

O ovoj temi za RTL Danas s voditeljem Odjela za molekularnu patologiju splitske bolnice, dr.sc. Nenadom Kuncem, razgovarala je reporterka Sara Jurica.

Kakvu dijagnostiku pacijenti mogu obaviti i što ona znači za njih?

Zavisi jesu li pacijenti s tumorom ili su zdravi. Ako su s nekakvim oboljenjem, onda se može obaviti dijagnostika u smislu same dijagnoze ili se može obaviti dijagnostika na razini gena jesu li kandidati za nekakav lijek Ako pričamo o zdravim ljudima, onda obično se radi analiza ljudi koji nekoga u obitelji imaju s nekakvim oboljenjem.

Za one koji dolaze preventivno, kakva je procedura?

Procedura je ta da postoje smjernice na razini Europske unije koje govore o tome tko je najizgledniji kandidat za testiranje. U tom smislu pacijent dobiva uputnicu obiteljske medicine. Obavi se razgovor s njim na multidisciplinarni tim za nasljedni rak rok i ako osoba ima u obitelji nekoga tko ima nekakav tumor, a za koji se zna da može biti nasljedan, tada se uputi nama.

Kakav je odaziv do sada? Ovo je tek ova inicijativa nastala prije šest mjeseci

Odaziv je dobar. Naravno, moramo uspostaviti još dobre veze s drugim organizacijama koje se bave s dijagnostikom i liječenjem tumora. Ja vam mogu reći da svaki dan dobivamo upite ili na mail ili telefonski.

Ipak najvažnija prevencija

Prevencija je najvažnija. Kad dobijemo rezultat da netko ima nekakvu mutaciju u genu koji je vezan za nasljedni rak, tada to ne znači da osoba će dobiti taj rak, nego jednostavno znači da se tu osobu treba češće pozivati na nekakve preventivne preglede. Dakle, to je ono što očekujemo od liječnika.