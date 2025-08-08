Trudnica doživjela napadaj u uvali na jugu Dalmacije: Prebačena u bolnicu, doznajemo njezino stanje

Trudnica u petom mjesecu trudnoće u petak je u uvali Mezoporat doživjela iznenadni napadaj, javlja Nautički centar Komiža na Facebooku.

Dodaju da ju je Hitna helikopterom prevezla u KBC Split te da nakon napadaja postoji veliki rizik daljnjeg održavanja trudnoće. Iz Nautičkog centra napominju da je tome potencijalno doprinijelo i dugotrajno putovanje do uvale Mezoporat.

Zato su zamolili sve sudionike koji svakodnevno prodaju izlete za posjet Modroj špilji, a organizaciju izleta obavljaju brzim plovilima, da na prodajnim mjestima educiraju svoje zaposlenike te jasno oglase upozorenja na visoki stupanj rizika putovanja za određene kategorije putnika:

trudnice

dojenčad i djecu do minimalno 4-5 godina

starije i nemoćne osobe

osobe s invaliditetom

ostale kategorije osjetljivijeg zdravstvenog stanja

Pozvali na maksimalnu odgovornost

"Ako se gostima ne ukaže na specifičnosti dugog putovanja brzim plovilima do uvale Mezoporat, svi zajedno izloženi smo potencijalnim stresovima s nepovratnim posljedicama", ističu iz Centra. Dodaju da je poznato da je otežana organizacija hitne medicinske skrbi na pučinskom otoku Biševu zbog čega i ukazuju na odgovornost i svijest svih sudionika u organizaciji izleta da ovom problemu pristupe s maksimalnom pozornošću.

"Nismo u poziciji osloniti se isključivo na zdravi razum posjetitelja koji će samostalno odlučiti da navedeno putovanje nije sigurno ili primjereno njihovom zdravstvenom stanju, stoga smo upravo svi mi dužni preventivno djelovati da se spriječi navedene kategorije putnika u odabiru ovakvih i sličnih izleta", nastavlja Nautički centar Komiža u priopćenja.

"Ishod današnje nezgode nije još poznat, no nadamo se da neće biti trajnih posljedica za pacijenticu. Nadamo se da ovaj slučaj biti okidač svima nama na maksimalnu odgovornost u prevenciji ovakvih i sličnih nezgoda", zaključuje se u priopćenju.

Iz KBC-a Split potvrdili su za Danas.hr da je trudnica dobro, već je puštena iz bolnice. Doznajemo da je riječ o francuskoj državljanki.

