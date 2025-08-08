Alkoholni rekorder: Mađar nakon nesreće u Selcu napuhao skoro pet promila!

Mađar (39) je izazvao prometnu nesreću u četvrtak oko 17.20 sati na parkiralištu trgovačkog centra u Selcu, izvijestila je PU primorsko-goranska. U nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih.

Muškarac, koji je upravljao osobnim vozilom mađarskih registracijskih oznaka pod utjecajem alkohola od 4,47 g/kg, tijekom vožnje izgubio je nadzor i udario u betonsku kantu za otpad pri čemu je nastala materijalna šteta, dok ozlijeđenih osoba nije bilo.

Vozač je prekršajno sankcioniran prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama te mu je zbog vožnje pod utjecajem alkohola i prometne nesreće izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu 1400,36 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja B kategorije u trajanju 3 mjeseca.

Na istoko zemlje rekorder ulovljen na romobilu

Na području PU osječko-baranjske jučer u nadzoru prometa evidentirano je pet vozača (tri osobnog automobila, jedan bicikla i jedan električnog romobila) koji su bili pod utjecajem alkohola.

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u 21.50 sati u Bilju, kada je nadzoru prometa zatečen 30-godišnji vozač električnog romobila te mu je utvrđena prisutnost od 2,10 promila alkohola u krvi.

Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Za počinjeni prekršaj predviđena je kazna od 60 eura.

Iz policije su najavili da će se tijekom vikenda provesti pojačane mjere usmjerene na prekršaje koje su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija otkrila hoće li postupati prema Marku Skeji