Kaos u crkvi u Ludbregu: Pijani Indijac skakao po oltaru u crkvi, zazivao Alaha i psovao vjernike

Nevjerojatan incident narušavanja javnog reda i mira dogodio se u Crkvi Presvetog Trojstva u Ludbregu, i to netom prije mise, u ponedjeljak, 28. srpnja oko 18:30 sati. O događaju koji već danima puni kuloare malog grada oglasila se i policija, a šokantni detalji uzburkali su i vjernike i širu javnost.

Galamio, psovao, skakao po oltaru

Kako potvrđuje Policijska uprava varaždinska, sve je započelo kada je 24-godišnji državljanin Indije, pod utjecajem alkohola, došao pred crkvu i počeo nerazumljivo vikati okupljenim vjernicima.

No to je bio tek početak. Mladić je ubrzo ušetao u samu crkvu, nastavio s galamom, vrijeđao prisutne i skakao po svetom oltaru, usred sakralnog prostora gdje se upravo pripremala večernja misa.

"Muškarac je skakao po oltaru, zazivao Alaha i izgovarao uvredljive i pogrdne riječi, činio svetogrđe galamom i psovkama, a to je potrajalo do dolaska policije koja je misu prekinula " rekao nam je čitatelj iz Ludbrega za podravski.hr.

Završio u bolnici, pa na sudu

Vrlo brzo na mjesto događaja stigla je patrola Policijske postaje Ludbreg, koja je muškarca uhitila i privela. Zbog njegovog stanja, na teren je pozvana i hitna pomoć, a liječnik je utvrdio da se radi o teškoj alkoholiziranosti, nakon čega je mladić prevezen u Opću bolnicu Varaždin. Alkotestom mu je izmjereno čak 2,03 promila alkohola u krvi.

Dan kasnije izveden je pred Općinski sud u Varaždinu, gdje je kažnjen novčanom kaznom za prekršaj narušavanja javnog reda i mira.

