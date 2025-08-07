Četnički kult uzima maha: Spomenik ozloglašenom koljaču Pavlu Đurišiću niknuo usred sela

U selu Gornje Zaostro kod Berana dogodio se nevjerojatan skandal. Bez ikakve najave, bez odobrenja institucija i mimo zakonom propisanih procedura postavljen je spomenik četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, ozloglašenom kolaboracionistu iz Drugog svjetskog rata.

Kako piše Pobjeda.me, u centru sela osvanula je brončana statua u prirodnoj veličini, postavljena na betonski postament, tik pred 8. kolovoza - datum koji se u selu već godinama koristi za pokušaj rehabilitacije poražene ideologije četničkog pokreta.

Spomenik je otkriven u tišini, bez natpisa, bez službene potvrde tko ga je financirao ili naručio, ali politička poruka je jasna i uznemirujuća - riječ je o planskom činu s jasnom političkom porukom.

U neposrednoj blizini mjesta gdje je spomenik postavljen održavao se i sabor poštovatelja četničkog pokreta.

Tko je Pavle Đurišić?

Pavle Đurišić bio je jedan od najozloglašenijih četničkih komandanata na prostoru Crne Gore i šire regije. U dokumentima iz Drugog svjetskog rata - pa čak i u vlastitom izvještaju koji je slao Draži Mihailoviću - otvoreno priznaje odgovornost za masovne pokolje nad civilnim stanovništvom, posebno nad Bošnjacima u Sandžaku, BiH i Crnoj Gori.

Njegove jedinice odgovorne su za smrt tisuća nedužnih ljudi - žena, djece i staraca, sve s ciljem stvaranja etnički čistih teritorija.

Zakon jasno zabranjuje ovakve postupke

Crna Gora je zakonski obvezna spriječiti podizanje spomen-obilježja osobama koje su promovirale fašizam, nacizam, šovinizam ili sudjelovale u ratnim zločinima.

No unatoč tome, brončani spomenik zločincu Đurišiću sada ponosno stoji u srcu sela, a reakcija državnih institucija – zasad izostaje.

Prema informacijama Pobjede, o svemu su obaviješteni policija i nadležna ministarstva. Očekuje se reakcija tužilaštva, koje bi trebalo da podigne kaznenu prijavu zbog nezakonitog podizanja spomen-obilježja.

