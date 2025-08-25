Pogledajte što Karlovčanima izlazi iz slavina: 'Ide neka tekućina koja nije voda...'

Stanovnici Karlovca i dalje muku muče sa zamućenom vodom koja se i dalje pojavljuje. Oni zamućenja prijavljuju, službe ispiru cijevi, a voda se ponovno zamuti. I tako već četiri godine. A filteri za vodu, postavljeni neki dan - smeđi su.

"Nema pravila jel to prije kiše, za vrijeme kiše ili poslije kiše - voda se zamuti. Zanimljivo je da se zamućuje u djelovima grada gdje nema nikakvih radova", komentira Nikola Badovinac.

Zamućenje je prijavljivao, kaže, Državnom inspektoratu koji odgovara da kućni filteri za vodu nisu u njihovoj nadležnosti. Zamućenja su prijavljivali i drugi Karlovčani.

Smeđa tekućina za piće, kuhanje, kupanje, pranje rublja i posuđa

"Tražili su me analizu vode koju ja u tom trenutku nisam radila, ali smeđa voda nije voda - znači iz pipe ide neka tekućina koja nije voda pa sam pretpostavila da je to dovoljno za inspektorat", ispričala je Željka Kućan.

Smeđa tekućina ne ide samo iz slavine, njome peru rublje i posuđe, u njoj se kupaju...

"U gluho doba noći se probudite, popijete vode, osjetite da ona ima nešto što ne bi trebala imati pa reagirate refleksno", kazao je Badovinac.

"Kad unuci dođu i ovaj koji je najmanji još je u pelenama, kad ga stavim oprat krene smeđa ili hrđava voda - šta sad napravit. Bocun s čistom je u špajzi, šta sad napravit, njega ostavit, obrisat - to mi je najveći problem", kazala je Kućan.

Direktor Vodovoda: 'Voda je ispravna'

Direktor Vodovoda i kanalizacije tvrdi - voda je ispravna.

"Imali smo ta dva jača zamućenja što su bila. Od HEP-a od izvođača koji nije stručno rukovao, a radi na našem tijelu. Dogodilo se da je jako brzo otvorio ventil i onda je velika količina vode protekla na veliki promjer cijevi, naglo je zaustavio, napravio se udar, stvorili su se valovi, podigao se talog i onda se to, normalno prenijelo dalje", rekao je Miroslav Vokovojac, direktor Vodovoda i kanalizacije.

Moli građane da svako eventualno novo zamućenje prijave jer se ako se utvrdi da je voda bila - nesukladna - s računa otpisuju 2 kubika. A na pitanje svih pitanja - a to je do kad će se voda zamućivati - odgovor je također mutan.

"Pogledajte kolko radova ima u Karlovcu, mislim to je jako puno radova ... Grad je jako puno investirao u razvoj i toga svega i most se gradi na baniji..Znači postoji.. radi se uvijek netko nešto otvori, i dogode se takva zamućenja", nadodao je Vokovojac.

I tako već 4 godine, diljem Karlovca, grada na 4 rijeke - dio građana, tvrde živi bez vode, uvjereni kako se taj problem uporno gura pod tepih.