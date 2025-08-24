Veterinari smiruju: 'Procijepljeno je više od 50 posto stoke, nema mjesta panici'
'Mislim da nema potrebe više za nekakvim strahom, procijepljeno je više od 50 posto životinja. Radi se o brojci od 30 000 primljenih životinja na području Vrlike. Treba proći onaj period da steknu imuno životinje', rekao je Ivan Zemljak
Kao što smo imali prilike čuti, prema neslužbenim informacijama Ministarstva poljoprivrede, procijepljeno je više od 50 posto stoke u bedreničkom distriktu oko Vrlika. Je li to dovoljan razlog da ne budu zabrinuti reći će predsjednik Komore veterinara Ivan Zemljak.
Čuli smo brojke zašto cijepljenje ide tako sporo i ima li mjesta strahu i dalje?
Mislim da nema potrebe više za nekakvim strahom, procijepljeno je više od 50 posto životinja. Radi se o brojci od 30 000 primljenih životinja na području Vrlike. Treba proći onaj period da steknu imuno životinje, a to je još 2 3 tjedna. Cijepljenje ide sporo, jer to su ekstenzivni načini držanja životinja, a moraju se prikupiti i napraviti nekakav primitivni obor u kojima će se oni skupiti i obaviti to cijepljenje.
Svi veterinari koji su pozvani ne samo iz organizacija koje rade na tom području, nego i iz okolnih veteranskih organizacija. U timovima rade na cijepljenju i smatram da svojim tokom to ide da će sve biti cijepljeno kroz određeno vrijeme i da više nema straha da bi, moglo se dalje bolest širiti.
Kolega Županović na terenu pričao je sa stočarima. Neki od njih i dalje sumnjaju da nije bila riječ o bedrenica. Kažu zaražena telad nije ugibala, a nije imala nikakve simptome. Također, niti oni nisu imali simptome iako je riječ o zoonozi. Pa da riješimo sad to jednom zasvagda. O čemu je zapravo riječ?
Prvo moramo znati da bi se uopće zarazila životinja ili čovjek morate unijeti minimalnu efektivnu dozu, kako životinja, tako i čovjek. Krava puno više jede od teleta, pa je i veća mogućnost da se ona inficira na paši negdje. Telad je u prvo vrijeme na sisi, a nakon toga ona dio dio još uvijek siše kravu, a dio nešto malo uzima hrane bira hranu.
A i tu telad znaju zatvarati stočari i onda ih tove posebno za prodaju, tako da je vjerojatno i manja mogućnost da je došlo do infekcije, a veća mogućnost da se inficirane krave. A ljudi vjerojatno nisu dolazili u direktni kontakt sa sporama i s uzročnikom Bacillus anthracis, tako da nije došlo do oboljenja ljudi. Što je stvarno sreća i dobro je da je tako sve prošlo.
Sreća u nesreći je što se ljudi ipak nisu zarazili, a isplatu poticaja za izgubljeno čekat ćemo do jeseni. Kao što kažu, rujan bi trebao donijeti neke nove informacije.