Veterinari smiruju: 'Procijepljeno je više od 50 posto stoke, nema mjesta panici'

Kao što smo imali prilike čuti, prema neslužbenim informacijama Ministarstva poljoprivrede, procijepljeno je više od 50 posto stoke u bedreničkom distriktu oko Vrlika. Je li to dovoljan razlog da ne budu zabrinuti reći će predsjednik Komore veterinara Ivan Zemljak.

Čuli smo brojke zašto cijepljenje ide tako sporo i ima li mjesta strahu i dalje?

Mislim da nema potrebe više za nekakvim strahom, procijepljeno je više od 50 posto životinja. Radi se o brojci od 30 000 primljenih životinja na području Vrlike. Treba proći onaj period da steknu imuno životinje, a to je još 2 3 tjedna. Cijepljenje ide sporo, jer to su ekstenzivni načini držanja životinja, a moraju se prikupiti i napraviti nekakav primitivni obor u kojima će se oni skupiti i obaviti to cijepljenje.

Svi veterinari koji su pozvani ne samo iz organizacija koje rade na tom području, nego i iz okolnih veteranskih organizacija. U timovima rade na cijepljenju i smatram da svojim tokom to ide da će sve biti cijepljeno kroz određeno vrijeme i da više nema straha da bi, moglo se dalje bolest širiti.

Kolega Županović na terenu pričao je sa stočarima. Neki od njih i dalje sumnjaju da nije bila riječ o bedrenica. Kažu zaražena telad nije ugibala, a nije imala nikakve simptome. Također, niti oni nisu imali simptome iako je riječ o zoonozi. Pa da riješimo sad to jednom zasvagda. O čemu je zapravo riječ?

Prvo moramo znati da bi se uopće zarazila životinja ili čovjek morate unijeti minimalnu efektivnu dozu, kako životinja, tako i čovjek. Krava puno više jede od teleta, pa je i veća mogućnost da se ona inficira na paši negdje. Telad je u prvo vrijeme na sisi, a nakon toga ona dio dio još uvijek siše kravu, a dio nešto malo uzima hrane bira hranu.

A i tu telad znaju zatvarati stočari i onda ih tove posebno za prodaju, tako da je vjerojatno i manja mogućnost da je došlo do infekcije, a veća mogućnost da se inficirane krave. A ljudi vjerojatno nisu dolazili u direktni kontakt sa sporama i s uzročnikom Bacillus anthracis, tako da nije došlo do oboljenja ljudi. Što je stvarno sreća i dobro je da je tako sve prošlo.

Sreća u nesreći je što se ljudi ipak nisu zarazili, a isplatu poticaja za izgubljeno čekat ćemo do jeseni. Kao što kažu, rujan bi trebao donijeti neke nove informacije.