Siščani na nogama zbog opasne troske: 'Ne želimo tako nešto u svom gradu'

Opasna troska zbog koje se prosvjedovalo u zaleđu Zadra - sada je izazvala pobunu Siščana. Iz Biljana Donjih prevozi se u centar Siska, pa su građani pokrenuli peticiju i najavljuju prosvjede.

Gradonačelnik smiruje strasti, izvođač radova uvjerava da je sve neopasno.

No građani u to ne vjeruju. U RTL Danas razgovarali smo s Ivanom Ćosić iz građanske inicijative "Siščani ne žele biti smetlišćani".

Vjerujete li vi gradonačelnik?

Pa vjerovat ćemo kad vidimo točno rješenje. Dotad ne vjerujemo nikome.

Koje je cilj prosvjeda?

Cilj prosvjeda je da u Sisak ne dođe troska. Sukladno presudi Europske unije, nije dokazano da troska nije ni toksična, ni kancerogena ni ne radioaktivna. Stoga mi ne želimo takvo nešto u svom gradu.

Što kažete na to da je Hrvatska kažnjena, upravo zbog toga što nije sanirana situacija u Biljanima?

Mislim da je to jedna strašno priča, ali očito je s razlogom kažnjena.

Bi li vas zadovoljilo, kao što su nama rekli u najavama, kada bi se postavile mjerne stanice da bi se svaki dan mjerila kvaliteta zraka?

Što nakon toga, kad je izmjerena prekoračena razina? Što će se tada dogoditi? Hoće li oni onda zaustaviti postrojenje? Mi u to ne vjerujemo, ne vjerujemo i sad u ovom trenutku dok stojimo ovdje možete osjetiti kakav se miris širi iz ovog prekrasnog postrojenja.

Što se mora dogoditi da odustanete od prosvjeda?

Mora se dogoditi to da nam najave da troska definitivno neće doći u Sisak.

Razgovarali smo i s gospođom Zehrinom Lujić koja je prva susjeda tvornice. Kako izgleda život ovdje?

Život u neposrednoj blizini je nemoguća misija. Vani se ne može sjediti, smrad se šire. Kamionima koji dovoze otpad, za njima smrdi tri sata nakon što prođu.

Kada bi vas iz tvornice kao što su najavili, pozvali unutra u postrojenje, biste li se odazvali i na način odustali?

Možda bi se odazvala jer stvarno ne mogu ući nesnošljiv je taj smrad koji mi trpimo iz dana u dan.

Čak ste bili bolesni

Onkološki sam bolesnik. Četiri čovjeka u našoj ulici izgubili bitku za životom s karcinomom. Tri žene se bore s karcinomom.

"Moji roditelji su oboje umrli od karcinoma zbog smrada i sličnih otrovnih stvari još od željezare i rafinerije. Ja sam onkološki pacijent sedam godina. Ljudi karcinom boli, a nuspojave još više. Sada sam u remisiji. Ali zapamtite ne daj Bože da se vi razboli te vaša djeca i vaši unuci? Da bi htjeli trpjeti svoje bolove i bolove svojih najmilijih?", dodala je jedna Siščanka s prosvjeda.