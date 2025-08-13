Butkovićev fijasko: Izgubio 100 milijuna eura za veliki projekt, 37 gradova i općina u očaju

Hrvatska je upravo izgubila 100 milijuna eura europskog novca za izgradnju optičkog interneta. Novac je bio osiguran u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) jer je država imala plan ući u projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture u komercijalno neatraktivnim područjima.

Cijeli projekt bio je u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a provodila ga je Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU). Natječaj je bio raspisan u lipnju 2023. godine, odabrana je tvrtka OPTIX Infrastrucura d.o.o. iz Zagreba, a ugovor je stupio na snagu 14. travnja 2024. godine.

I nakon toga sve je stalo. Više od godinu dana trajala su natezanja, da bi 2. srpnja ove godine i 11 mjeseci prije roka završetka projekta, cijeli ugovor bio otkazan, a 37 općina i gradova u Karlovačkoj, Zagrebačkoj, Varaždinskoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji ostalo je bez novca koji bi ih digitalno osuvremenio.

Tko je tvrtka koja je dobila posao?

OPTIX infrastructure d.o.o. osnovana je par mjeseci prije raspisivanja ovog natječaja, u veljači 2023. godine. Iza nje stoji francuski infrastrukturni gigant Meridiam.

Meridiam je specijaliziran za razvoj, financiranje i dugoročno upravljanje održivom javnom infrastrukturom. Osnovao ga je Thierry Deau 2005. godine. Kako za sebe kažu, do danas su uložili više od 80 milijardi dolara i trenutačno upravlja s više od 120 bitnih javnih infrastruktura diljem svijeta.

Meridiam je od 2020. godine izgradio je svoju optičku strategiju i uložio dvije milijarde eura u razvoj optičke infrastrukture u Njemačkoj, Austriji i Rumunjskoj te SAD-a i Kanadi.

Veliki planovi za hrvatsko tržište

Velike planove imao je i za hrvatsko tržište preko vlastite tvrtke OPTIX. U prvoj fazi natječaja Ministarstva prometa osvojio je 18 od 47 područja, što je obuhvaćalo više od 200.000 kućanstava i tvrtki koje je trebao opskrbiti super brzim internetom do 2026. godine.

No, što je pošlo po krivu pri realizaciji ovog plana ni iz OPTIX-A ni iz Meridiama nisu odgovarali na naše upite.

Iz ministarstva Olega Butkovića nam kažu da je do problema došlo jer OPTIX nije sklopio ugovore s podizvođačima na ovom projektu koji su trebali izvesti radove na uspostavi optičkog interneta.

Reagirala i Vlada - bezuspješno

Od samog početka ugovora evidentirana su kontinuirana kašnjenje u provođenju projektnih aktivnosti. U pregovore i razgovore uključilo se i Ministarstvo prometa i Ministarstvo financija, no bezuspješno jer nije došlo ni do kakvog pomaka.

"Nakon više pisanih upozorenja i ekstenzivne komunikacije s vlasnikom OPTIX Infrastructure, Meridiam Eastern Europe, kao i konzultacija s nadležnim tijelima, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava su raskinuti. Dapače, službenim putem je zaprimljen i zahtjev OPTIX Infrastructure, za raskidom u kojem sam potvrđuje kako nema napredaka u ostvarenju aktivnosti", pojašnjavaju iz SAFU.

Nakon raskida posla, OPTIX je dužan vratiti sav novac koji je primio za vrijeme trajanja ugovora.

Iznenađeni i u Ministarstvu prometa?

Iako je riječ o tvrtki koja je tek osnovana i bez ikakvih konkretnih recenzija pri provođenju ovakvih projekata, Ministarstvu je pri odabiru ponude bilo dovoljno što iza nje stoji francuski fond.

Naime, kako nam pojašnjavaju pri odabiru ponuditelja OPTIX Infrastructure nije ocijenjen kao neozbiljan ponuditelj, već suprotno. "U tom trenutku do razdoblja provedbe Ugovora, nije bilo razloga sumnjati u uspješnost provedbe projekata. Govorimo o društvu kojem je osnivač Meridiam, veliki fond koji se bavi ulaganjima u infrastrukturu i koji ima znatnu financijsku snagu", odgovaraju na naš upit.

Najviše je u ovom projektu izgubila općina Pregrada, čak 9,5 milijuna eura, zatim Vrbovec 8,5 milijuna eura, Karlovac 6,7 milijuna eura, Duga Resa i Ozalj sa susjednim općinama preko šest milijuna eura, Jastrebarsko, Čazma i Sisak preko četiri milijuna eura.

Morali su odustati od gotovih projekata

Kako doznajemo, većina općina i gradova prije raspisivanja ovog neuspješnog poziva NPOO-a, imala je spremne vlastite projekte za ulaganje u širokopojasnu infrastrukturu na svojim područjima. No u međuvremenu je došla odluka "s vrha" da će taj posao odraditi država, pa su bili primorani odustati od gotovih projekata.

Da će država na ovakav način obaviti posao nisu se nadali ni u Karlovcu i Jastrebarskom. Iz oba Grada su nam potvrdili da nikakve službene informacije nisu dobili zbog čega je došlo do raskida ugovora.

"Ovaj projekt izrazito je bitan za Karlovac jer je analiza pokazala da na području grada većina korisnika izvan užeg urbanog područja nema pristup mrežama vrlo velikog kapaciteta. Cijeli projekt vrijedio je 19,5 milijuna eura, a kako se radi o vrlo velikim sredstvima ne možemo samostalno krenuti u realizaciju istog", kažu nam u karlovačkoj gradskoj upravi.

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel ne planira mirno čekati nakon ovog propalog projekta. S načelnikom susjedne općine Klinča Sela Miljenkom Vučkovićem uputio je zahtjev za sastanak s ministrom Olegom Butkovićem kako bi razgovarali o mogućnostima nastavka projekta izgradnje širokopojasne mreže.

"Ono što znamo iz medija je kako je SAFU raskinula sve ugovore s korisnikom Optix Infrastructure, čime je obustavljen projekt koji je trebao osigurati brz i pouzdan internet za više od osam tisuća korisnika na području Jastrebarskog i Klinča Sela. Ovaj je projekt od iznimne važnosti za svakodnevan život građana, a naš je cilj pronaći rješenja za nastavak ulaganja u digitalnu infrastrukturu", rekao je Novosel.

POGLEDAJTE VIDEO: Andrej Plenković o tome da Ivo Sanader izlazi na uvjetnu slobodu