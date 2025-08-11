Brodu s opasnim azbestom naloženo napuštanje splitskog škvera, Ministarstvo: 'Utvrdili smo nove činjenice'

Talijanskom brodu "Moby Drea" na kojem se nalaze paneli s azbestom i koje bi škverani trebali ukloniti iz unutrašnjosti broda, naloženo je napuštanje brodogradilišta u Splitu i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

"Rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture brodu "Moby Drea", koji je u teglju dovezen u luku posebne namjene - brodogradilište "Brodosplit" radi obavljanja najavljenog remonta, naloženo je napuštanje brodogradilišta", izvijestilo je Ministarstvo.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković održalo su danas konzultacije na tu temu.

Utvrđene nove okolnosti

Iz Ministarstva mora su izvijestili da je zajedničkim postupanjem ministarstava te Državnog inspektorata Republike Hrvatske došlo do utvrđivanja novih činjenica i okolnosti.

"S obzirom na to da iz istog proizlazi kako bi se radilo o zbrinjavanju otpada u suprotnosti s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, vlasniku broda i Brodograđevnoj industriji Split d.d. izdano je Rješenje o napuštanju splitskog brodogradilišta i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u roku od sedam dana, a uzimajući u obzir vrijeme potrebno za organizaciju prijevoza broda bez posade", kažu u Ministarstvu.

