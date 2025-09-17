Riješen slučaj iz 2012.! Zna se tko je mrtvi muškarac iz Splita: Sin ga ubio i raskomadao

Dovršetkom analize DNK-a i službeno je potvrđeno kako je muškarac iz Splita, čiji su posmrtni ostaci nađeni na Zenti i Žnjanu 2012. godine, Uroš Tičinović, rođen 1922. godine. U trenutku smrti imao je 90 godina, javlja Slobodna Dalmacija.

Njegov sin B.T. (57), koji je zatečen u stanu na adresi Držićeva 5 u Splitu, u kojem su obojica živjeli, uhićen je i sumnjiči se za teško ubojstvo oca. Prema navodima kaznene prijave, oca je ubio, raskomadao tijelo sjekirom, umotao dijelove tijela i glavu u novinski papir i najlon, te skrio na više mjesta.

Prvi dio tijela nađen je na Žnjanu 8. listopada 2012. godine, ljudska noga u plastičnoj vrećici u poodmakloj fazi raspadanja. Tjedan dana kasnije na Zenti je na lukobranu nađeno poluraspadnuto tijelo. Sljedećih 13 godina nije bio poznat identitet muškarca čiji ostaci su nađeni.

U tom periodu B.T. je nastavio živjeti u stanu na koji je njegov otac imao pravo kao zaštićeni najmoprimac i primao njegovu mirovinu. Stoga će osim za najteži krvni delikt, biti prijavljen i za prevaru na teret Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Zaštićeni najam otkrio sve

Pisali smo ranije kako je na zahtjev vlasnice stana splitska policija provjerila što je sa zaštićenim najmoprimcem koji bi danas imao 103 godine. U stanu ga nisu pronašli, ali jesu njegovog sina. Time se počelo odmotavati klupko jedne od najmonstruoznijih splitskih priča.

Policija je utvrdila da se radi o čovjeku čiji identitet nisu mogli potvrditi još prije 13 godina kada su prolaznici na Žnjanu i Zenti danima pronalazili dijelove raskomadanog tijela. Tada nije pomogao ni fotorobot, a slučaj je ostao velika enigma.

„Učinio mi se poznat čovjek, međutim nisam ga mogla odmah smjestiti, jer je puno vremena prošlo. Međutim zvali su me susjedi koji su isto zaštićeni najmoprimci i onda sam se sjetila o kome je riječ. Međutim ja sam zaboravila lice i to, tragedija je grozna,“ kazala je za RTL Danas Iva Tukić, predsjednica Udruge zaštićenih najmoprimaca.

Promijenio osobne podatke

Nakon što je vlasnica stana zatražila provjeru od policije tko živi u njenom stanu, s obzirom na to da bi Uroš Tičinović danas imao 103 godine, razotkrio se identitet pokojnika te sumnje u kaznena djela. Od muškarca zatečenog u stanu uzet je uzorak DNK-a i uspoređen s uzorkom uzetim s tijela pokojnika 2012. godine.

Potvrđeno je kako se radi o bliskim srodnicima i policija je uhitila B.T.-a, koji je na dan njihovog dolaska u stan završio u bolnici jer mu je pozlilo. Po izlasku s liječenja nad njim su inspektori Službe općeg kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske proveli kriminalističko istraživanje te će biti priveden na državno odvjetništvo.

Smatra se kako se radi o teškom ubojstvu, što je kvalificirani oblik tog kaznenog djela, jer je B.T. usmrtio bliskog srodnika tj. roditelja. Za navedeno kazneno djelo zapriječena je dugotrajna kazna zatvora do 40 godina. Jedna od indicija da je počinio zločin bila je i što je službeno promijenio ime i prezime.

