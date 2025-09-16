Frontalni sustav stiže u Hrvatsku, meteorologinja najavila promjenu: 'Bit će izraženih pljuskova'

Utorak je na redu nova kraća promjena, donijet će nam je oslabljeni frontalni sustav, a većinom sunčano i suho će ostati jedino u Dalmaciji.

Već prijepodne sa sjevera porast naoblake, u prvom dijelu dana malo kiše ili poneki pljusak može pasti ponegdje na sjevernom Jadranu, sredinom dana i na zapadu unutrašnjosti. U kopnenim predjelima će mjestimice biti i magle, a na jugu od jutra pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, a temperatura na kopnu od 10 do 15, uz obalu između 17 i 22

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom ili pljuskovima, lokalno i izraženim. Puhat će umjeren, prolazno i jak vjetar sa sjevera, a temperatura između 22 i 25 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo s kišom i pljuskovima, prolazno će biti jakog vjetra, a temperatura do najviše 28 stupnjeva.

U Dalmaciji najsunčanije i najstabilnije, ostat će većinom suho, a puhat će slab do umjeren vjetar s mora, navečer bura. Temperatura bez veće promjene - uglavnom između 26 i 29 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo s kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, ali će prema kraju dana jačati bura. Dnevna temperatura od 20 u gorju do 26 na moru.

DHMZ je upalio žuto upozorenje za Istru te riječku, karlovačku i gospićku regiju zbog mogućih pljuskova s grmljavinom i potencijalno opasnog vremena.

Foto: Dhmz

IDUĆIH DANA

Još malo kiše će pasti u noći na srijedu, ali će do jutra uglavnom prestati. Tijekom srijede djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a onda od četvrtka većinom sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Jutra će biti svježa, ali će dnevna temperatura od četvrtka malo rasti pa će tijekom dana biti i vrlo toplo.

Na Jadranu u srijedu djelomice sunčano, a u drugom dijelu tjedna većinom vedro. U srijedu vjetrovitije uz umjerenu i jaku buru, podno Velebita na udare i olujnu koja će već u četvrtak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Vikend će na moru biti pravi ljetni - ostat će većinom sunčano i vedro, a uz to će dnevna temperatura biti i oko 30 stupnjeva.