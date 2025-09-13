Pripremite se na grmljavinsku oluju, meteorologinja otkrila gdje će biti najgore

Subota prijepodne u većini zemlje pretežno sunčana, na kopnu će biti magle, a u Dalmaciji od jutra većinom vedro. Vjetar slab, sredinom dana će zapuhati do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 10 do 16, uz obalu između 18 i 22 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, rijetko je moguć jači razvoj oblaka i poneki pljusak, a zatim će se navečer sa zapada jače naoblačiti pa će u noći na nedjelju biti kiše i pljuskova. Uz južinu će temperatura biti oko 25, 26 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano. Zapuhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a bit će vrlo toplo uz temperaturu oko 28 stupnjeva, lokalno i do 30.

U Dalmaciji većinom vedro i sunčano, vjetar slab, tek ponegdje i umjeren, a temperatura između 27 i 30 stupnjeva. More je i dalje toplo pa je dan kao stvoren za uživanje na plažama.

Na sjevernom Jadranu i u gorju veći dio dana pretežno sunčano, a zatim će se prema večeri sa zapada skupljati sve više oblaka. U noći na nedjelju će biti kiše i pljuskova, mjestimice je moguće i jače nevrijeme. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, zatim u noći i jak, a temperatura između 22 u gorju i 27 na moru.

IDUĆIH DANA

Prvi dio nedjelje u znaku oblaka i kiše, bit će i pljuskova, lokalno i izraženih, ali već će se poslijepodne sa zapada razvedravati pa ćemo u novi tjedan ući većinom sunčanim s vremenom. Ujutro će biti magle, a sredinom tjedna opet nešto nestabilnije uz povremenu kišu ili pljuskove. Od ponedjeljka će jutra biti svježija, ali dani opet topliji.

Na Jadranu u nedjelju promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskova će biti češće u noći i ujutro, moguća su i jača nevremena, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana gdje će lokalno pasti i više od 50 litara kiše po četvornom metru. Prema večeri prestanak kiše i razvedravanje pa će i uz obalu novi tjedan početi suncem i vedrinom, ali su pljuskovi opet mogući već u srijedu. Noći malo svježije, a tijekom dana vrlo toplo.