Velika promjena vremena, meteorolog otkrio tko je prvi na udaru: 'Ovdje će se redati pljuskovi'

Nalazimo se na prednjoj strani sredozemne ciklone i frontalnog sustava koji će se danas i sutra premještati preko naših krajeva. Tako nam u jugozapadnoj struji već stiže velika količina vlažnog zraka, a to znači veće količine oborine na Jadranu i predjelima uz njega.

SRIJEDA

Jače naoblačenje s povremenom kišom zahvaća postupno cijelu zemlju, osobito zapadni dio. No, intenzivniji pljuskovi redat će se oko sjevernog Jadrana, najprije u Istri. Suho bi još tijekom prijepodneva moglo ostati na krajnjem jugu i istoku zemlje. Samo jutro malo toplije, ali vjetrovito. Jugo će na moru već imati olujne udare, dok će na kopnu puhati umjeren južni i jugoistočni vjetar.

Od sredine dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sve češća povremena kiša, a prema večeri raste vjerojatnost i za lokalno obilne pljuskove s grmljavinom. Jugoistočni i južni vjetar mogu imati jake udare, ali će potkraj dana malo oslabjeti. Temperatura tek malo viša od jutarnje, često i bez nekog izraženog dnevnog hoda, bit će uglavnom između 20 i 23 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačnije poslijepodne uz mjestimičnu kišu. Bit će ovdje sutra najmanje kiše, ali također može biti pljuskova i grmljavine. Pritom će puhati umjeren ponegdje pojačan jugoistočni vjetar s kojim ostaje toplo i vrlo toplo. Temperatura između 25 i 28 stupnjeva, koji više možda u Podunavlju.

U Dalmaciji pretežno oblačno, vjetrovito, a sve izgledniji pljuskovi i grmljavina, posebice navečer kada će nerijetko biti i obilne oborine, a na krajnjem jugu i dolini Neretve moguće je u noći na četvrtak i jače nevrijeme. Temperatura od 25 do 28 °C. Na sjevernom Jadranu lokalno obilna kiša i česte nevere, a tek će se navečer situacija postupno malo smirivati. Pritom će uz jako te olujno jugo, uz nevrijeme biti prolazno neugodnog jugozapadnog i sjeverozapadnog vjetra.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U četvrtak na kopnu postupno smanjenje naoblake, još samo malo zaostale kiše. Od petka sunčanije, ali nakon maglovitog i svježijeg jutra.

Foto: Rtl

Opet jedno naoblačenje sa subote na nedjelju donosi nešto kiše, ali se temperatura neće značajnije mijenjati.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu opasne prilike u noći na četvrtak na jugu, gdje su lokalna nevremena moguća još i tijekom dana. No, jugo će potpuno slabiti, postupno se razvedravati, a tek koji pljusak iz zaleđa stiže do obale u noći na nedjelju.

Foto: Rtl

Tada će zapuhati većinom samo umjerena bura i rastjerati te oblake. Noći ugodno tople, a dani ostaju vrlo topli.