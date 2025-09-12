Nakon hladnog i maglovitog jutra, ponegdje će i zasjati sunce, ali nemojte spremati kišobrane

Frontalni sustav koji donio dijelovima zemlje obilnu kišu i nevrijeme odmaknuo je na istok kontinenta, no iza njega je iznad naših krajeva još ostao razmjerno vlažan zrak.

PETAK

Ujutro djelomice, u Dalmaciji i pretežno vedro i mirnije. No, više oblaka bit će na sjevernom Jadranu uz slabo do umjereno jugo. Oko Kvarnera tako može biti malo kiše, na moru i kojeg neverina. U unutrašnjosti malo svježije, a po nizinama i kotlinama s maglom, lokalno i prilično gustom.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije, ali i dalje će tu biti promjenjive naoblake, osobito uz granicu sa Slovenijom. Moguće je čak i koji lokalni pljusak, ali rijetko. Vjetar slab, a temperatura oko 25 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice ili pretežno sunčano, ali oko gorja na zapadu postoji šansa za koju kap kiše ili kraći pljusak. Bit će vrlo toplo, 26-27 °C, mnogima pritom i sparno.

U Dalmaciji pretežno sunčano, čak i vedro. Temperatura oko 27, 28 °C, vrlo toplo, neće smetati ni maestrala, samo rijetko i nakratko umjeren.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano i uglavnom sada suho. Jugo će potpuno oslabjeti, a prema večeri će zapuhati slaba do umjerena bura. Temperatura između 25 i 27 °C, malo niža u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti dosta sunčanih razdoblja, ali u pojedine dane promjenjivo. Jedno se takvo jače, ali razmjerno kratkotrajno naoblačenje očekuje u nedjelju s kišom pa i pljuskovima. Pritom će i osjetno osvježiti uz sjeverac. Razvedravanje početkom idućeg tjedna uz prilično svježa i prohladna jutra. Opet promjenjivije s utorka na srijedu, ali uz manje oborina.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu vikend počinje pretežno sunčano, ali krajem dana u Istri su već mogući pljuskovi, koji će češći biti u oblačniju nedjelju, no na jugu bi moglo ovaj put ostati suho. Bit će to kratkotrajno jer će zapuhati umjerena bura i tramontana i tako rastjerati oblake, osobito u ponedjeljak. Tada i malo svježije jutro, a nešto više oblaka ponovno će se skupljati sredinom novog tjedna kada će porasti vjerojatnost za mjestimičnu kišu.