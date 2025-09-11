Hrvatska na udaru frontalnog sustava: Meteorlog otkriva kakvo vrijeme nas čeka

Glavnina izraženog kišnog vala uz frontalni sustav napušta naše krajeve, ali još je nestabilno na istoku i osobito krajnjem jugu zemlje. No, iako sunčanije ni idućih dana neće biti prave stabilizacije.

Četvrtak

Do jutra se još na širem dubrovačkom području može očekivati obilnija kiša pa i moguće lokalno nevrijeme, a kišovito će biti i u Slavoniji. Drugdje u zemlji, osobito na zapadu, smirivanje i prestanak oborina ili tek povremeno koja kap.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Ipak, uz razvoj oblaka sporadično je moguć koji kraći pljusak, moguće i jači uz granicu sa Slovenijom i u Hrvatskom Zagorju te Međimurju. Malo toplije, bit će uglavnom oko 25 5C.

Na istoku smanjenje naoblake, sunčana razdoblja, ali još uvijek nestabilno pa može biti kojeg pljuska... i kojeg izraženijeg u Posavini i Srijemu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a temperatura između 25 i 27 °C.

U Dalmaciji postupno smirivanje i djelomično razvedravanje, no i dalje su, ponajprije u unutrašnjosti, lokalno mogući pljuskovi uz prolazno pojačan vjetar. Jugo na jugu inače slabi, a bit će toplo i vrlo toplo, između 24 i 27 °C.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano. No, ponovno uz slabo do umjereno jugo pa će s više oblaka na širem riječkom području, osobito Gorskom kotaru biti kojeg lokalnog pljuska. Temperatura između 23 i 26 °C, malo niže u gorju.

Foto: Rtl Danas

Idućih dana na kopnu

Od petka barem djelomice sunčano, ali na kopnu nakon svježeg, u nizinama često i maglovitog jutra. Jedno prolazno naoblačenje s kišom u nedjelju, a uz sjeverni vjetar će malo i osvježiti. No, samo nakratko jer idućeg tjedna znatno sunčanije, suho i opet danju toplije. Samo će jutra biti svježa i prohladna.

Foto: Rtl Danas

Idućih dana na moru

Na Jadranu pretežno sunčano i vrlo toplo, ali naoblačenje će u noći na nedjelju zahvatiti i našu obalu. Bit će povremene kiše, a može i zagrmjeti. No, ubrzo će bura i tramontana rastjerati oblake, a pojačane tramontane još početkom idućeg tjedna može biti u Dalmaciji. Od ponedjeljka zato obilje sunčanog vremena.