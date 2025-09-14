Fronta zahvatila cijelu Hrvatsku: Ovim regijama prijeti olujno nevrijeme, past će i temperatura

Brza i prilično intenzivna promjena vremena danas donosi ciklona s frontalnim sustavom. Prijepodne umjereno ili pretežno oblačno s kišom I pljuskovima, lokalno su moguća i izraženija nevremena praćena obilnom oborinom i jakim vjetrom.

Nevremena su izglednija na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u gorju gdje mjestimice može pasti i više od 50, 60 litara po metru četvornom pa može biti i urbanih ili bujičnih poplava. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, a temperatura na kopnu do 13 do 18, uz obalu između 18 i 23 stupnja.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima kiša i pljuskovi, lokalno i izraženi, ali će prema večeri oborina biti sve manje, a i postupno će se razvedravati. Puhat će slab do umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura osjetno niža.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno je moguće i kakvo jače nevrijeme uz obilnu oborinu i jak ili vrlo jak vjetar, ali i ovdje se predvečer očekuje smirivanje i razvedravanje. Temperatura nešto niža.

U Dalmaciji promjenjivo i nestabilno, i ovdje će biti pljuskova, ali do večeri će se razvedriti. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, mjestimice i bura, a temperatura između 23 i 28 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju je i sredinom dana moguće kakvo jače nevrijeme s obilnom oborinom, pljuskova će biti i poslijepodne, ali postupno sve manje, a i naoblaka će se kidati. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeverozapadnjak, uz obalu i bura, a temperatura i ovdje osjetno niža u odnosu na danas.

IDUĆIH DANA

Već u ponedjeljak znatno stabilnije i sunčanije, ujutro će biti magle, uz to će jutra u novom tjednu biti svježa, a tijekom dana ugodno toplo. Utorak će se opet prolazno naoblačiti, kiše i pljuskova će poslijepodne biti na zapadu, zatim u noći na srijedu i drugdje, ali već od srijede opet sunčanije.

Na Jadranu u novom tjednu pretežno sunčano i stabilno, jedino će utorak biti umjerene naoblake, a na sjevernom dijelu je rijetko moguć i kakav kraći pljusak. Uz obalu će veći dio tjedna proći u znaku kasnoljetnih prilika - bit će većinom sunčano, tijekom dana i vrlo toplo pa će se i dalje moći uživati na plažama.