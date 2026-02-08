Preljubi, nasilje i toksične veze: Ljubavne priče koje su završile suzama, skandalima i ratovima

Novi milenij donio je eksploziju tabloida, paparazza i reality kulture, a ljubavni životi slavnih postali su globalni spektakl. Razdoblje od početka stoljeća do danas iznjedrilo je parove čije su veze bile burne, kontroverzne i često šokantne – dovoljno da definiraju cijelu jednu eru pop-kulture.

Ovo je pet najskandaloznijih showbiz parova u zadnjih 25 godina.

Brad Pitt & Jennifer Aniston/Angelina Jolie (ljubavni trokut)

Iako Brad Pitt i Jennifer Aniston nisu bili skandalozni par sami po sebi, drama je eskalirala 2005. godine pojavom Angeline Jolie. Snimanje filma Mr. & Mrs. Smith pokrenulo je glasine o preljubu koje su potresle Hollywood.

Foto: Profimedia

Razvod Pitta i Aniston te njegova nova veza s Jolie postali su najveća ljubavna kontroverza desetljeća, a javnost se masovno dijelila na “Tim Jenn” i “Tim Angelina”.

Johnny Depp & Amber Heard

Jedan od najtoksičnijih parova modernog Hollywooda. Nakon kratkog braka uslijedile su teške međusobne optužbe za nasilje, manipulaciju i zlostavljanje.

Foto: David Silpa/upi/profimedia

Njihova veza i brak pretvorili su se u jedan od najvećih i najmračnijih skandala modernog showbiznisa. Optužbe za nasilje, sudski procesi i javno iznošenje privatnih poruka polarizirali su globalnu publiku. Ovaj slučaj zauvijek je promijenio način na koji se celebrity skandali prate i komentiraju online.

Kanye West i Kim Kardashian

Veza glazbenika i reality zvijezde od početka je bila pod reflektorima - javni spektakl. Kanyeovi ispadi, političke ambicije i kontroverzne izjave često su Kim stavljali u središte negativne pažnje.

Foto: Briquet-gorassini-gouhier-guibbaud-nebinger-orban/abaca/abaca Press/profimedia

Brak je, u kojem su rođena djeca, završio razvodom, nakon čega su uslijedili javni napadi, optužbe i drama na društvenim mrežama. Njihov odnos ostao je simbol sudara ega, slave i privatnih problema.

Britney Spears i Kevin Federline

Njihova veza započela je munjevitom romansom, romatničnom bajkom, a završila potpunim kaosom.U braku je rođeno dvoje djece,a vrlo brzo su njihovi privatni problemi postali javni spektakl – svađe, razvod i iscrpljujuća borba za skrbništvo punili su naslovnice.

Foto: Tom Lau/starmax/profimedia

Britneyjin psihički slom, obrijana glava i sukobi s paparazzima obilježili su jedno od najmračnijih razdoblja u povijesti pop-kulture. Kevin Federline pritom je u javnosti često prikazivan kao negativac koji je profitirao na njezinoj slavi. Njihov odnos ostao je simbol okrutnosti tabloida i cijene slave u 2000-ima.

Rihanna & Chris Brown

Veza Rihanne i Chrisa Browna ostala je upamćena kao jedan od najmračnijih i najšokantnijih skandala u povijesti showbiza. Iako je veza započela ranije, njezine posljedice snažno su odjekivale i tijekom 2010-ih. Nasilje, oprost i ponovni pokušaji veze izazvali su burne reakcije javnosti. Ovaj odnos postao je simbol razgovora o nasilju u vezama slavnih.

Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia

Uoči dodjele Grammyja 2009. godine, svijet je obišla vijest da je Chris Brown brutalno fizički napao Rihannu, a fotografije njezinih ozljeda zgrozile su javnost. Brown je osuđen, karijera mu je ozbiljno poljuljana, dok je Rihanna postala simbol preživljavanja i snage. Ipak, godinama kasnije dodatni šok izazvala je njihova kratkotrajna obnova veze, što je otvorilo burne rasprave o ciklusu nasilja i emocionalnoj ovisnosti. Njihov odnos zauvijek je promijenio način na koji javnost gleda nasilje u celebrity vezama.

Selena Gomez & Justin Bieber

Bila je to veza koja je postala emocionalni reality show za milijune pratitelja.

Foto: Smg/zuma Press/profimedia

Selena i Justin bili su jedan od najpraćenijih i najdramatičnijih mladih parova 21. stoljeća. Njihova veza započela je dok su oboje bili tinejdžerske zvijezde, a obilježili su je stalni prekidi i pomirenja. Mediji su godinama pratili svaki njihov korak, a fanovi su bili duboko podijeljeni. Nakon konačnog prekida i Justinove brze ženidbe s Hailey Bieber, Selena je kroz glazbu i intervjue dala naslutiti koliko je veza bila emocionalno iscrpljujuća. “Jelena” je ostala simbol toksične, ali nezaboravne celebrity ljubavi.

Shakira & Gerard Piqué

Njihov razvod 2022. prerastao je u globalni pop-kulturni događaj. Shakirine pjesme, pune otvorenih prozivki, pretvorile su privatni prekid u umjetničku osvetu. Društvene mreže i streaming platforme pretvorile su razvod u viralni fenomen.

Foto: Infphoto.com/instar Images/profimedia

Veza Shakire i Piquéa započela je 2011. godine, a brzo su postali simbol glamura i stabilnog života – dok nisu počele medijske kontroverze. U travnju 2022. uslijedio je šokantan prekid nakon 11 godina veze, a tabloidi su prenijeli detalje navodne nevjere i sukoba oko skrbništva nad djecom. Shakira je tijekom skandala zadržala profesionalni i miran stav, dok je Piqué bio u središtu medijske pozornosti zbog optužbi i komentara. Njihov raskid pokazao je kako čak i “savršeni parovi” nisu imuni na pritisak javnosti i paparazza.

POGLEDAJTE VIDEO: Duga kosa i haljina: Tonka je mamila poglede na špici! Duhovita je, nekad i