Šušnjar: 'Ništa od rada malih trgovina nedjeljom. Mi smo katolička zemlja'; Btw... u Vatikanu rade

'NIŠTA OD TOGA' /

Ukida se zabrana rada nedjeljom za male trgovine! Obiteljski obrti ipak će moći raditi! Ministarstvo mijenja zakon! Kao bomba je nekidan odjeknula vijest da će obiteljske trgovine moći raditi svaku, a ne samo 16 nedjelja u godini. Jer, sada su u nepravednoj poziciji u odnosu na velike lance koji radne nedjelje naprosto rotiraju. Ali onda se pojavio ministar Šušnjar i rekao: ništa od toga, Hrvatska je katolička zemlja. A jedan ekonomist Borku Brunoviću kaže: u Vatikanu male trgovine rade nedjeljom. Više u prilogu...