Šušnjar: 'Ništa od rada malih trgovina nedjeljom. Mi smo katolička zemlja'; Btw... u Vatikanu rade

Ukida se zabrana rada nedjeljom za male trgovine! Obiteljski obrti ipak će moći raditi! Ministarstvo mijenja zakon! Kao bomba je nekidan odjeknula vijest da će obiteljske trgovine moći raditi svaku, a ne samo 16 nedjelja u godini. Jer, sada su u nepravednoj poziciji u odnosu na velike lance koji radne nedjelje naprosto rotiraju. Ali onda se pojavio ministar Šušnjar i rekao: ništa od toga, Hrvatska je katolička zemlja. A jedan ekonomist Borku Brunoviću kaže: u Vatikanu male trgovine rade nedjeljom. Više u prilogu...