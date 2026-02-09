Zabrinjavajući porast kaznenih djela među mladima na internetu: Kako zaštititi djecu?

POLICIJA IDE U AKCIJU /

U hrvatske škole stigli su letci policije koji upozoravaju na sigurnost djece na internetu. Situacija među mladima i kaznena djela u digitalnom prostoru postala su alarmantna.

"Više od 20 posto kaznenih djela među djecom i mladima odnosi se na kaznena djela spolnog zlostavljanja putem raznih društvenih mreža," upozorava Nikolina Grubišić Požar iz Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladih PU zagrebačke.

Prošle godine, prema podacima, počinjeno je gotovo 4000 takvih kaznenih djela, na štetu djece i članova obitelji. "Žrtve su jednako djevojčice, koje su često pogođene distribucijom eksplicitnog sadržaja, i dječaci koji su žrtve iznuda," dodaje. Počinitelji su najčešće iz Hrvatske, ali ne nedostaje ni onih izvan zemlje.

"Iako su kaznena djela često virtualna, žrtve i počinitelji su stvarne osobe sa stvarnim identitetima i adresama," ističe Marija Goatti, glasnogovornica PU zagrebačke.

Policija će raditi s nižim razredima osnovne škole

Kako bi se prepoznale rizične situacije u digitalnom okruženju, policija će aktivno raditi s osnovnim i srednjim školama. "Orijentirat ćemo se na niže razrede osnovne škole, treće i četvrte, pete i šeste, ali također i na njihove roditelje - u tom smislu i na srednje škole i na gimnazije i sve ostale institucije koje jesu u kontaktu s djecom," kaže Davor Tor, voditelj Službe prevencije PU zagrebačke.

Važnost opreza roditelja naglašava i televizijska voditeljica Marijana Batinić: "Naša djeca imaju svoj život offline i online. Kao što mi ne bismo svoju djecu pustili da lutaju milijunskim gradom po noći, tako ih ne smijemo pustiti da lutaju po bespućima interneta."

Policija apelira na prijavljivanje svake sumnje pozivom na broj 192, posjetom policijskoj postaji ili korištenjem aplikacija poput Red Button i Help4U.

Nikolina Grubišić Požar ističe važnost da roditelji ne koriste osuđujući jezik i umjesto vlastite istrage, surađuju s policijom bez brisanja dokaza ili pokušaja kontaktiranja počinitelja. "Da nemaju osuđujuć pogled, a da ne govorim osuđujuć rječnik, već da saslušaju svoje dijete, ne provode vlastitu istragu i dođu u najbližu policiju prijaviti, s naglaskom da takav sadržaj ne brišu," dodaje Grubišić Požar.